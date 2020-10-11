https://ria.ru/20201011/vodorosli-1579263940.html

Токсичные водоросли назвали основной причиной загрязнения на Камчатке

Токсичные водоросли рассматриваются как основная версия экологического ЧП в Авачинском заливе на Камчатке, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T12:08

2020-10-11T12:08

2020-10-11T15:04

загрязнение воды на камчатке

россия

камчатский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578770586_0:100:960:640_1400x0_80_0_0_dfeaa2a182f4eb68b3efbd4b2e8310a7.jpg

<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Токсичные водоросли рассматриваются как основная версия экологического ЧП в Авачинском заливе на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатке</a>, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров. Красный прилив — общее название цветения воды, при котором выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и на человека. Если такая вода попадает на кожу, можно получить ожог. Ранее ученые исключили версию о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся в 300-400 километрах от пораженного побережья. Уровень землетрясений на южной и средней Камчатке остается фоновым. По словам Озерова, хоть уже доказали, что Козельский полигон не имеет отношения к гибели морских животных, нужно исследовать влияние других полигонов. Об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке сообщили в конце сентября местные cерферы. Они жаловались на отек глаз и раздражение на коже. Местные жители обнаружили на берегу на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в Бабьей бухте мертвых морских животных. Специалисты установили, что содержание нефтепродуктов в воде превышает допустимые показатели в 3,6 раза, а фенолов — в два раза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды". Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578978683.html

https://ria.ru/20201010/otkhody-1579162007.html

artjom kolesov Токсичные чиновники по всей стране- основная причина всех бед! 332

Арсений Новиков С водорослей какой спрос? Никакого..... 234

114

россия

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, россия, камчатский край, общество