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Токсичные водоросли назвали основной причиной загрязнения на Камчатке
Токсичные водоросли рассматриваются как основная версия экологического ЧП в Авачинском заливе на Камчатке, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T12:08
2020-10-11T15:04
загрязнение воды на камчатке
россия
камчатский край
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Токсичные водоросли рассматриваются как основная версия экологического ЧП в Авачинском заливе на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатке</a>, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров. Красный прилив — общее название цветения воды, при котором выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и на человека. Если такая вода попадает на кожу, можно получить ожог. Ранее ученые исключили версию о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся в 300-400 километрах от пораженного побережья. Уровень землетрясений на южной и средней Камчатке остается фоновым. По словам Озерова, хоть уже доказали, что Козельский полигон не имеет отношения к гибели морских животных, нужно исследовать влияние других полигонов. Об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке сообщили в конце сентября местные cерферы. Они жаловались на отек глаз и раздражение на коже. Местные жители обнаружили на берегу на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в Бабьей бухте мертвых морских животных. Специалисты установили, что содержание нефтепродуктов в воде превышает допустимые показатели в 3,6 раза, а фенолов — в два раза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды". Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578978683.html
https://ria.ru/20201010/otkhody-1579162007.html
Токсичные чиновники по всей стране- основная причина всех бед!
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С водорослей какой спрос? Никакого.....
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россия
камчатский край
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загрязнение воды на камчатке, россия, камчатский край, общество

Токсичные водоросли назвали основной причиной загрязнения на Камчатке

12:08 11.10.2020 (обновлено: 15:04 11.10.2020)
 
© Фото : РосприроднадзорЭксперты Росприроднадзора на Камчатке
Эксперты Росприроднадзора на Камчатке - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : Росприроднадзор
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Токсичные водоросли рассматриваются как основная версия экологического ЧП в Авачинском заливе на Камчатке, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.

"Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы", — сказал ученый.

Красный прилив — общее название цветения воды, при котором выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и на человека. Если такая вода попадает на кожу, можно получить ожог.
Ранее ученые исключили версию о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся в 300-400 километрах от пораженного побережья. Уровень землетрясений на южной и средней Камчатке остается фоновым.
Сотрудники СК РФ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Ученый прокомментировал результаты проб воды в реках на Камчатке
По словам Озерова, хоть уже доказали, что Козельский полигон не имеет отношения к гибели морских животных, нужно исследовать влияние других полигонов.

"Мы не можем исключать вредное воздействие веществ, которые захоронены, например, в бухте Приливной и так далее. Я думаю, что необходимые исследования будут проведены в ближайшее время", — сказал ученый.

Об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке сообщили в конце сентября местные cерферы. Они жаловались на отек глаз и раздражение на коже. Местные жители обнаружили на берегу на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в Бабьей бухте мертвых морских животных. Специалисты установили, что содержание нефтепродуктов в воде превышает допустимые показатели в 3,6 раза, а фенолов — в два раза.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды". Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
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Загрязнение воды на КамчаткеРоссияКамчатский крайОбщество
 
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