https://ria.ru/20201011/voda-1579262445.html

Мишустин подписал распоряжения о выделении средств на водоснабжение Крыма

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении 4,95 миллиарда рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T11:55

2020-10-11T11:55

2020-10-11T11:55

михаил мишустин

владимир путин

севастополь

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжения о выделении 4,95 миллиарда рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a>.Добавляется, что ещё более 870 миллионов рублей выделят из резервного фонда правительства на капремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. Дополнительное финансирование, предусмотренное поручением президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове, подчеркнули в кабмине.

https://ria.ru/20201005/voda-1578245506.html

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севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин, севастополь, экономика