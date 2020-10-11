Мишустин подписал распоряжения о выделении средств на водоснабжение Крыма
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении 4,95 миллиарда рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина.
"Республика Крым и город Севастополь получат 4,95 миллиардов рублей на создание новых объектов водоснабжения. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю.
Добавляется, что ещё более 870 миллионов рублей выделят из резервного фонда правительства на капремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. Дополнительное финансирование, предусмотренное поручением президента России Владимира Путина, позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове, подчеркнули в кабмине.
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