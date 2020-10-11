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Мишустин подписал распоряжения о выделении средств на водоснабжение Крыма
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении 4,95 миллиарда рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T11:55
2020-10-11T11:55
михаил мишустин
владимир путин
севастополь
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжения о выделении 4,95 миллиарда рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a>.Добавляется, что ещё более 870 миллионов рублей выделят из резервного фонда правительства на капремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. Дополнительное финансирование, предусмотренное поручением президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове, подчеркнули в кабмине.
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михаил мишустин, владимир путин, севастополь, экономика

Мишустин подписал распоряжения о выделении средств на водоснабжение Крыма

11:55 11.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении 4,95 миллиарда рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму, сообщает пресс-служба кабмина.
"Республика Крым и город Севастополь получат 4,95 миллиардов рублей на создание новых объектов водоснабжения. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю.
Добавляется, что ещё более 870 миллионов рублей выделят из резервного фонда правительства на капремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. Дополнительное финансирование, предусмотренное поручением президента России Владимира Путина, позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове, подчеркнули в кабмине.
Симферопольская ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 15:23
Симферопольскую ТЭЦ в Крыму реконструируют для экономии воды
 
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Михаил МишустинВладимир ПутинСевастопольЭкономика
 
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