https://ria.ru/20201011/vaktsina-1579239767.html

Гинцбург рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 у женщин и мужчин

Какие-либо реакции на вакцину от коронавирусной инфекции у мужчин и женщин проявляются одинаково, но статистически достоверная информация будет только после... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T06:04

2020-10-11T06:04

2020-10-11T07:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Какие-либо реакции на вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> у мужчин и женщин проявляются одинаково, но статистически достоверная информация будет только после завершения пострегистрационных испытаний, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Эдик Камушкин Это сейчас модно. Писать ни о чем. На всех сайтах сейчас "спрогнозировал, высказался, раскрыл, отреагировал" и т.д. это значит что кто-то что-то обсуждал, но информации и новости как таковой нет. В данном случае разработчик сказал, что не видит разницы, а журналисты инфоповод смастерили. 31

Александр Серов Как там состояние дочери ВВП, надеюсь бегает шибче прежнего. 14

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество