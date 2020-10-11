https://ria.ru/20201011/tsellyulit-1579281236.html
Названы пять главных продуктов, вызывающих целлюлит
Специалист по здоровому питанию Наталия Кальве в комментарии для испанской газеты La Vanguardia перечислила пять продуктов, которые больше других способствуют... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T14:52
2020-10-11T14:52
2020-10-11T21:51
здоровье
испания
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Специалист по здоровому питанию Наталия Кальве в комментарии для испанской газеты <a href="https://www.lavanguardia.com/" target="_blank">La Vanguardia</a> перечислила пять продуктов, которые больше других способствуют развитию целлюлита.хлопьев на завтрак; (хлопьев, хлеба, напитков и топ)очного веса нет. Порой с этой проблемой сталкиваются худые женщины из-за деформации жировой ткани. Для ее решения следует избегать следующих продуктов:Большинство хлопьев — это продукты, прошедшие много этапов переработки, в которых содержится много сахара и рафинированной муки. Из-за последней также следует как можно меньше есть белый хлеб. Сладкая газировка намного хуже обычной воды поддерживает процессы гидратации, из-за чего формируется целлюлит. В мясе глубокой переработки, которым и является колбаса, содержатся некачественные жиры. Кальве добавила, что кофеин при употреблении в пищу способствует формированию целлюлитных отложений, поскольку задерживает жидкость и не дает снабжать кислородом клетки тканей. Однако, по ее словам, эти данные нуждаются в проверке. Кальве подчеркнула, что для предотвращения появления целлюлита, необходимо не только здоровое питание, но и физические нагрузки.<strong>Полный текст статьи читайте <a href="https://inosmi.ru/social/20201011/248287232.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a></strong>
https://ria.ru/20200917/produkty-1577389011.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, испания, в мире
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Специалист по здоровому питанию Наталия Кальве в комментарии для испанской газеты La Vanguardia
перечислила пять продуктов, которые больше других способствуют развитию целлюлита.
хлопьев на завтрак; (хлопьев, хлеба, напитков и топ)очного веса нет. Порой с этой проблемой сталкиваются худые женщины из-за деформации жировой ткани. Для ее решения следует избегать следующих продуктов:
—
хлопьев на завтрак (хлопьев, хлеба, напитков и тому подобного);
—
сладких газированных напитков;
Большинство хлопьев — это продукты, прошедшие много этапов переработки, в которых содержится много сахара и рафинированной муки. Из-за последней также следует как можно меньше есть белый хлеб. Сладкая газировка намного хуже обычной воды поддерживает процессы гидратации, из-за чего формируется целлюлит. В мясе глубокой переработки, которым и является колбаса, содержатся некачественные жиры. Кальве добавила, что кофеин при употреблении в пищу способствует формированию целлюлитных отложений, поскольку задерживает жидкость и не дает снабжать кислородом клетки тканей. Однако, по ее словам, эти данные нуждаются в проверке.
Кальве подчеркнула, что для предотвращения появления целлюлита, необходимо не только здоровое питание, но и физические нагрузки.
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