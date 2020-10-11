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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/tramp-1579306610.html
Трамп заявил, что у него появился иммунитет к коронавирусу
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него выработался иммунитет к коронавирусу. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T18:48
2020-10-11T19:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у него выработался иммунитет к коронавирусу.По его словам, уже вчера, когда он выступал перед своими сторонниками с балкона Белого дома, он был не заразен.Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил в субботу, что переболевший коронавирусом американский лидер больше не заразен. Трамп рассказал о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html
https://ria.ru/20201011/simptomy-1579289834.html
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что у него появился иммунитет к коронавирусу

18:48 11.10.2020 (обновлено: 19:03 11.10.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса
Президент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него выработался иммунитет к коронавирусу.

"Я сдал тесты по высочайшим стандартам, и я в прекрасной форме. Я хочу сказать вам, что я чувствую себя фантастически, я на самом деле чувствую себя хорошо. Я даже чувствую себя хорошо в том смысле, что слово "иммунитет" что-то значит, то есть чувствую защитное сияние. Это что-то значит. Думаю, очень важно иметь это", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

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По его словам, уже вчера, когда он выступал перед своими сторонниками с балкона Белого дома, он был не заразен.
Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил в субботу, что переболевший коронавирусом американский лидер больше не заразен. Трамп рассказал о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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