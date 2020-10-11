Трамп заявил, что у него появился иммунитет к коронавирусу
18:48 11.10.2020 (обновлено: 19:03 11.10.2020)
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него выработался иммунитет к коронавирусу.
"Я сдал тесты по высочайшим стандартам, и я в прекрасной форме. Я хочу сказать вам, что я чувствую себя фантастически, я на самом деле чувствую себя хорошо. Я даже чувствую себя хорошо в том смысле, что слово "иммунитет" что-то значит, то есть чувствую защитное сияние. Это что-то значит. Думаю, очень важно иметь это", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
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По его словам, уже вчера, когда он выступал перед своими сторонниками с балкона Белого дома, он был не заразен.
Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил в субботу, что переболевший коронавирусом американский лидер больше не заразен. Трамп рассказал о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.
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