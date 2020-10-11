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https://ria.ru/20201011/teplokhod-1579252606.html
В Подмосковье пассажирский теплоход получил пробоину и сел на мель
Теплоход, следовавший по маршруту Муром-Москва по Оке, получил пробоину и сел на мель в подмосковных Луховицах, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T10:09
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московская область (подмосковье)
луховицы
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Теплоход, следовавший по маршруту Муром-Москва по Оке, получил пробоину и сел на мель в подмосковных <a href="http://ria.ru/location_Lukhovicy/" target="_blank" data-auto="true">Луховицах</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Теплоход, следовавший по маршруту Муром-Москва, сел на мель, получил пробоину, причалил к правому берегу. На борту 130 человек, выведены на берег до устранения течи, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Собеседник отметил, что течь экипаж теплохода устраняет своими силами.Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.По данным ведомства, рано утром в воскресенье на реке Ока в <a href="http://ria.ru/location_Lukhovickijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Луховицком районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> экскурсионный теплоход "Бородино", следовавший по маршруту Муром-Москва, из-за каменистого препятствия получил пробоину носовой части. На борту находятся 79 пассажиров и 41 член экипажа. Пострадавших нет, судно причалено к берегу. Организованы автобусы для вывоза пассажиров."Рязанская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с пробоиной носовой части двухпалубного пассажирского теплохода в Луховицком районе Московской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что на место выехал рязанский транспортный прокурор.Московское межрегиональное следственное управление на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ также проводит проверку, об этом сообщается на сайте ведомства. По данным следователей, на борту находились 89 пассажиров и 41 член экипажа.
https://ria.ru/20200920/parom-1577521998.html
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московская область (подмосковье)
луховицы
РИА Новости
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Новости
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московская область (подмосковье), луховицы, происшествия

В Подмосковье пассажирский теплоход получил пробоину и сел на мель

10:09 11.10.2020 (обновлено: 17:31 11.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиТеплоход "Бородино", получивший пробоину и севший на мель в подмосковных Луховицах
Теплоход Бородино, получивший пробоину и севший на мель в подмосковных Луховицах - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Теплоход, следовавший по маршруту Муром-Москва по Оке, получил пробоину и сел на мель в подмосковных Луховицах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Теплоход, следовавший по маршруту Муром-Москва, сел на мель, получил пробоину, причалил к правому берегу. На борту 130 человек, выведены на берег до устранения течи, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Собеседник отметил, что течь экипаж теплохода устраняет своими силами.
Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
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По данным ведомства, рано утром в воскресенье на реке Ока в Луховицком районе Подмосковья экскурсионный теплоход "Бородино", следовавший по маршруту Муром-Москва, из-за каменистого препятствия получил пробоину носовой части. На борту находятся 79 пассажиров и 41 член экипажа. Пострадавших нет, судно причалено к берегу. Организованы автобусы для вывоза пассажиров.
"Рязанская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с пробоиной носовой части двухпалубного пассажирского теплохода в Луховицком районе Московской области", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета РФ у пассажирского теплохода, получившего повреждение в акватории Оки в Луховицком районе Московской области. Скриншот видео
Сотрудник Следственного комитета РФ у пассажирского теплохода, получившего повреждение в акватории Оки в Луховицком районе Московской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / СК РФ
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Сотрудник Следственного комитета РФ у пассажирского теплохода, получившего повреждение в акватории Оки в Луховицком районе Московской области. Скриншот видео
Добавляется, что на место выехал рязанский транспортный прокурор.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ также проводит проверку, об этом сообщается на сайте ведомства. По данным следователей, на борту находились 89 пассажиров и 41 член экипажа.
 
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Московская область (Подмосковье)ЛуховицыПроисшествия
 
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