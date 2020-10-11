https://ria.ru/20201011/teplokhod-1579252606.html

В Подмосковье пассажирский теплоход получил пробоину и сел на мель

Теплоход, следовавший по маршруту Муром-Москва по Оке, получил пробоину и сел на мель в подмосковных Луховицах, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T10:09

2020-10-11T10:09

2020-10-11T17:31

московская область (подмосковье)

луховицы

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Теплоход, следовавший по маршруту Муром-Москва по Оке, получил пробоину и сел на мель в подмосковных <a href="http://ria.ru/location_Lukhovicy/" target="_blank" data-auto="true">Луховицах</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Теплоход, следовавший по маршруту Муром-Москва, сел на мель, получил пробоину, причалил к правому берегу. На борту 130 человек, выведены на берег до устранения течи, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Собеседник отметил, что течь экипаж теплохода устраняет своими силами.Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.По данным ведомства, рано утром в воскресенье на реке Ока в <a href="http://ria.ru/location_Lukhovickijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Луховицком районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> экскурсионный теплоход "Бородино", следовавший по маршруту Муром-Москва, из-за каменистого препятствия получил пробоину носовой части. На борту находятся 79 пассажиров и 41 член экипажа. Пострадавших нет, судно причалено к берегу. Организованы автобусы для вывоза пассажиров."Рязанская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с пробоиной носовой части двухпалубного пассажирского теплохода в Луховицком районе Московской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что на место выехал рязанский транспортный прокурор.Московское межрегиональное следственное управление на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ также проводит проверку, об этом сообщается на сайте ведомства. По данным следователей, на борту находились 89 пассажиров и 41 член экипажа.

https://ria.ru/20200920/parom-1577521998.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), луховицы, происшествия