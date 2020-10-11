https://ria.ru/20201011/spg-1579292571.html

Новак рассказал о перспективах России на рынке СПГ

Россия к 2025 году сможет производить свыше 68 миллионов тонн сжиженного природного газа в год и в перспективе нарастить свою долю на мировом рынке СПГ до 25%,... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T17:03

2020-10-11T17:03

2020-10-11T17:03

россия

спг

александр новак

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155257/51/1552575119_0:161:3069:1887_1400x0_80_0_0_e280be674c10c1c30b11f0d98e451ab8.jpg

<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a> к 2025 году сможет производить свыше 68 миллионов тонн сжиженного природного газа в год и в перспективе нарастить свою долю на мировом рынке СПГ до 25%, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>."Россия, уверенно лидирующая в мировом энергетическом секторе по запасам, добыче и экспорту газа, будет активно заниматься удовлетворением мирового спроса на СПГ. По итогам 2019 года Россия произвела более 40 миллиардов кубических метров газа в виде СПГ, что на 49% больше, чем годом ранее", - сказал Новак в видеообращении, подготовленном для конференции LNG Producer-Consumer Conference 2020."К 2025 году общая мощность наших проектов составит более 68 миллионов тонн в год. В перспективе доля России на глобальном рынке СПГ может достигнуть четверти от общемирового показателя", - добавил министр.Он отметил, что природный газ является наиболее экологически перспективным среди традиционных энергоносителей и, наряду с возобновляемыми источниками энергии, способен в ближайшие десятилетия обеспечить решение актуальных задач по сокращению выбросов парниковых газов."За последнее десятилетие потребление СПГ в мире росло в 4 раза быстрее, чем добыча природного газа. За это же время число импортирующих стран увеличилось более чем в 2 раза. По прогнозам, к 2030 году мировой спрос на СПГ возрастет до 580 миллионов тонн, а доля СПГ в мировой торговле газом увеличится с 35% в 2017 году до 52% к 2035 году", - сказал Новак.Потенциал же России на мировом рынке СПГ подкрепляется рядом факторов, продолжил министр. Так, у РФ наибольшая в мире ресурсная база - около 20% всех доказанных запасов. При этом Россия географически близка как к <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, так и к <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, что позволяет в кратчайшие сроки доставлять СПГ до потребителя. Наконец, большой потенциал страна видит в развитии Северного морского пути, который в будущем станет ключевым транспортным маршрутом, соединяющим российские арктические проекты с рынками и Европы, и Азии.

https://ria.ru/20200926/gaz-1577782842.html

https://ria.ru/20200920/gaz-1577479705.html

https://ria.ru/20200816/1575867642.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, спг, александр новак, экономика