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Кинологи назвали пять лучших сторожевых пород собак
Российская кинологическая федерация составила список лучших пород, подходящих для охраны дома или предприятия. О том, какую породу выбрать и какими... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T03:12
2020-10-11T04:57
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-federatsiya-rkf/" target="_blank">Российская кинологическая федерация</a> составила список лучших пород, подходящих для охраны дома или предприятия. О том, какую породу выбрать и какими характеристиками должна обладать такая собака, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.По его словам, охранные собаки должны быть управляемы и хорошо выдрессированы. Для этого их необходимо готовить со щенячьего возраста. Для своих задач они должны быть нейтральны к другим людям и животным вне охраняемой территории, а на своей территории их основная задача - оповестить хозяина о приближении недоброжелателей, отпугнуть их лаем и грозным видом, а в крайнем случае - атаковать.Кавказская овчаркаПервое место, по словам Голубева, занимает многим знакомая кавказская овчарка. "Им характерна недоверчивость, агрессивность по отношению к посторонним людям и животным. Именно поэтому они являются прекрасными сторожами и охранниками", - рассказал Голубев.Главное для хозяина, отметил он, помнить, что воспитание животного надо начинать уже с возраста трех-четырех недель. В противном случае, кавказец становится неуправляемым.Московская сторожеваяОднако и в этом случае необходимо помнить о воспитании пса, напоминает Голубев, постоянно заниматься его дрессировкой и проявлять внимание.Среднеазиатская овчаркаТройку лидеров замыкает среднеазиатская овчарка. "Бесстрашная порода собак, которая практически никогда не проявляет агрессию первой. Увидев чужака на своей территории, сначала лает и рычит, а действует только при наличии провокации. У представителей этой породы сильный характер, и справится с ним не каждый", - рассказал Голубев.По его словам, собаки этой породы нуждаются в ранней социализации под присмотром профессионального кинолога. Их рекомендуется заводить опытному владельцу, который сможет выделять время на дрессировку и воспитание. "Известны вопиющие случаи, когда из-за халатности владельцев серьезно страдают окружающие. Поэтому следует здраво оценить свои возможности, прежде чем завести себе собаку данной породы", - рекомендует Голубев.Тибетский мастифОднако, чтобы развить эти качества, воспитание и дрессировку мастифа необходимо начинать с раннего возраста, отметил глава РКФ.Русский черный терьерЗамыкает пятерку русский черный терьер, который изначально использовался на службе в армии, но постепенно представителей этой породы стали использовать для охраны.
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РИА Новости
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россия, российская кинологическая федерация (ркф), общество

Кинологи назвали пять лучших сторожевых пород собак

03:12 11.10.2020 (обновлено: 04:57 11.10.2020)
 
© Flickr / lelikКавказская овчарка
Кавказская овчарка - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Flickr / lelik
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская кинологическая федерация составила список лучших пород, подходящих для охраны дома или предприятия. О том, какую породу выбрать и какими характеристиками должна обладать такая собака, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Охранные собаки, как правило, не имеют тесных контактов с человеком и очень недоверчивы к посторонним людям. Их охранное поведение отчасти обусловлено породными особенностями, но они в обязательном порядке требуют дрессировки, направленной на то, чтобы владелец был способен контролировать их поведение", - рассказал Голубев.
По его словам, охранные собаки должны быть управляемы и хорошо выдрессированы. Для этого их необходимо готовить со щенячьего возраста. Для своих задач они должны быть нейтральны к другим людям и животным вне охраняемой территории, а на своей территории их основная задача - оповестить хозяина о приближении недоброжелателей, отпугнуть их лаем и грозным видом, а в крайнем случае - атаковать.
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Кавказская овчарка

Первое место, по словам Голубева, занимает многим знакомая кавказская овчарка. "Им характерна недоверчивость, агрессивность по отношению к посторонним людям и животным. Именно поэтому они являются прекрасными сторожами и охранниками", - рассказал Голубев.
Главное для хозяина, отметил он, помнить, что воспитание животного надо начинать уже с возраста трех-четырех недель. В противном случае, кавказец становится неуправляемым.
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Московская сторожевая

"Эта ловкая, быстрая и выносливая собака, которая любит физическую активность. Московская сторожевая прекрасный охранник, который не покидает отведённую территорию и всегда чётко выполняет команды", - рассказал президент РКФ.
Однако и в этом случае необходимо помнить о воспитании пса, напоминает Голубев, постоянно заниматься его дрессировкой и проявлять внимание.
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Среднеазиатская овчарка

Тройку лидеров замыкает среднеазиатская овчарка. "Бесстрашная порода собак, которая практически никогда не проявляет агрессию первой. Увидев чужака на своей территории, сначала лает и рычит, а действует только при наличии провокации. У представителей этой породы сильный характер, и справится с ним не каждый", - рассказал Голубев.
По его словам, собаки этой породы нуждаются в ранней социализации под присмотром профессионального кинолога. Их рекомендуется заводить опытному владельцу, который сможет выделять время на дрессировку и воспитание. "Известны вопиющие случаи, когда из-за халатности владельцев серьезно страдают окружающие. Поэтому следует здраво оценить свои возможности, прежде чем завести себе собаку данной породы", - рекомендует Голубев.
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Тибетский мастиф

"Тибетский мастиф – прирожденный охранник, способный самостоятельно принимать решения. Он предан хозяину и бдительно охраняет свою территорию. Эти псы способны к самостоятельному анализу ситуации", - сказал Голубев.

Однако, чтобы развить эти качества, воспитание и дрессировку мастифа необходимо начинать с раннего возраста, отметил глава РКФ.
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Русский черный терьер

Замыкает пятерку русский черный терьер, который изначально использовался на службе в армии, но постепенно представителей этой породы стали использовать для охраны.

"Характер у них сильный, поэтому только серьезный хозяин станет для такого пса авторитетом. Агрессию проявляют редко. Очень хитры, поэтому даже опытным злоумышленникам будет трудно их обмануть", - рассказал глава РКФ.

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