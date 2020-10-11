https://ria.ru/20201011/sobaki-1579237353.html

Кинологи назвали пять лучших сторожевых пород собак

Российская кинологическая федерация составила список лучших пород, подходящих для охраны дома или предприятия. О том, какую породу выбрать и какими... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T03:12

2020-10-11T03:12

2020-10-11T04:57

россия

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-federatsiya-rkf/" target="_blank">Российская кинологическая федерация</a> составила список лучших пород, подходящих для охраны дома или предприятия. О том, какую породу выбрать и какими характеристиками должна обладать такая собака, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.По его словам, охранные собаки должны быть управляемы и хорошо выдрессированы. Для этого их необходимо готовить со щенячьего возраста. Для своих задач они должны быть нейтральны к другим людям и животным вне охраняемой территории, а на своей территории их основная задача - оповестить хозяина о приближении недоброжелателей, отпугнуть их лаем и грозным видом, а в крайнем случае - атаковать.Кавказская овчаркаПервое место, по словам Голубева, занимает многим знакомая кавказская овчарка. "Им характерна недоверчивость, агрессивность по отношению к посторонним людям и животным. Именно поэтому они являются прекрасными сторожами и охранниками", - рассказал Голубев.Главное для хозяина, отметил он, помнить, что воспитание животного надо начинать уже с возраста трех-четырех недель. В противном случае, кавказец становится неуправляемым.Московская сторожеваяОднако и в этом случае необходимо помнить о воспитании пса, напоминает Голубев, постоянно заниматься его дрессировкой и проявлять внимание.Среднеазиатская овчаркаТройку лидеров замыкает среднеазиатская овчарка. "Бесстрашная порода собак, которая практически никогда не проявляет агрессию первой. Увидев чужака на своей территории, сначала лает и рычит, а действует только при наличии провокации. У представителей этой породы сильный характер, и справится с ним не каждый", - рассказал Голубев.По его словам, собаки этой породы нуждаются в ранней социализации под присмотром профессионального кинолога. Их рекомендуется заводить опытному владельцу, который сможет выделять время на дрессировку и воспитание. "Известны вопиющие случаи, когда из-за халатности владельцев серьезно страдают окружающие. Поэтому следует здраво оценить свои возможности, прежде чем завести себе собаку данной породы", - рекомендует Голубев.Тибетский мастифОднако, чтобы развить эти качества, воспитание и дрессировку мастифа необходимо начинать с раннего возраста, отметил глава РКФ.Русский черный терьерЗамыкает пятерку русский черный терьер, который изначально использовался на службе в армии, но постепенно представителей этой породы стали использовать для охраны.

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская кинологическая федерация (ркф), общество