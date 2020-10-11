https://ria.ru/20201011/simptomy-1579289834.html

Врач оценил исследование о трех новых симптомах коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РБК оценил данные британских исследователей о новых симптомах COVID-19. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T16:19

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2020-10-11T19:40

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> в разговоре с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> оценил данные британских исследователей о новых симптомах <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. "Из тех <…>, что тут указаны, действительно, необычными являются волдыри на ногах. <…> Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса", — сказал он.Врач отметил, что два других симптома, описанные в докладе ученых — боль в мышцах и утомляемость, — уже известны медикам и являются типичными для респираторных вирусных инфекций.Специалист также добавил, что на данный момент возможные проявления инфекции уже изучены, поэтому новые симптомы могут свидетельствовать о существовании других вариантов заболевания.По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 37 миллионам. За последние сутки выявили свыше 242 тысяч новых случаев COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579240412.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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