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Пропавшую в Тульской области школьницу нашли под Нижним Новгородом
Школьница, которая пропала 5 октября по дороге домой с занятий музыкой в Тульской области, нашлась под Нижним Новгородом, сообщает в воскресенье следственное... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T17:48
2020-10-11T17:48
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
богородицк
тульская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Школьница, которая пропала 5 октября по дороге домой с занятий музыкой в <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, нашлась под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, 5 октября несовершеннолетняя в городе <a href="http://ria.ru/location_Bogorodick/" target="_blank" data-auto="true">Богородицк</a> вышла из музыкальной школы в сторону своего дома и пропала. По факту безвестного исчезновения 15-летней девочки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Поисками занимались правоохранительные органы, спасатели, волонтеры.
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нижний новгород
богородицк
тульская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, богородицк, тульская область, происшествия

Пропавшую в Тульской области школьницу нашли под Нижним Новгородом

17:48 11.10.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : СК РФ
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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Школьница, которая пропала 5 октября по дороге домой с занятий музыкой в Тульской области, нашлась под Нижним Новгородом, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 5 октября несовершеннолетняя в городе Богородицк вышла из музыкальной школы в сторону своего дома и пропала. По факту безвестного исчезновения 15-летней девочки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Поисками занимались правоохранительные органы, спасатели, волонтеры.
"Сегодня несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками полиции в Нижегородской области. В ближайшее время девочка будет допрошена следователем СКР в целях выяснения обстоятельств ее исчезновения и места ее нахождения в период отсутствия", - говорится в сообщении следствия.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородБогородицкТульская областьПроисшествия
 
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