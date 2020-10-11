https://ria.ru/20201011/shkolnitsa-1579299238.html

Пропавшую в Тульской области школьницу нашли под Нижним Новгородом

Школьница, которая пропала 5 октября по дороге домой с занятий музыкой в Тульской области, нашлась под Нижним Новгородом, сообщает в воскресенье следственное... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T17:48

2020-10-11T17:48

2020-10-11T17:48

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

богородицк

тульская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Школьница, которая пропала 5 октября по дороге домой с занятий музыкой в <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, нашлась под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, 5 октября несовершеннолетняя в городе <a href="http://ria.ru/location_Bogorodick/" target="_blank" data-auto="true">Богородицк</a> вышла из музыкальной школы в сторону своего дома и пропала. По факту безвестного исчезновения 15-летней девочки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Поисками занимались правоохранительные органы, спасатели, волонтеры.

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нижний новгород

богородицк

тульская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, богородицк, тульская область, происшествия