https://ria.ru/20201011/sberezheniya-1579241628.html

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения

Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T07:52

2020-10-11T07:52

2020-10-11T07:52

росбанк

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем, сказал в интервью РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosbank/" target="_blank" data-auto="true">Росбанка</a> Илья Поляков.Поляков отметил, что розничным клиентам сложно ориентироваться в рыночных трендах и гарантировать свой заработок на спекулятивных валютных операциях. "Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы. В то время как выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета", - добавил он.По словам главы кредитной организации, объем валютных вкладов розничных клиентов банка достаточно стабилен и составляет порядка 10%. При этом традиционно граждане отдают предпочтение доллару, но также используют вклады в евро, фунтах стерлингов и других, в том числе, экзотических валютах.В сентябре эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявлял агентству, что лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих валют может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения внешнеполитического фона.

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/valyuta-1578171427.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/valyuta-1576930259.html

Андрей Дрозд Хорошо банкиру...у него есть сбережения...есть что хранить. 31

doomrules Про рубль там и речи нет? А это уже прорыв или пока только рывок? 29

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росбанк, экономика