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Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения
Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T07:52
2020-10-11T07:52
росбанк
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем, сказал в интервью РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosbank/" target="_blank" data-auto="true">Росбанка</a> Илья Поляков.Поляков отметил, что розничным клиентам сложно ориентироваться в рыночных трендах и гарантировать свой заработок на спекулятивных валютных операциях. "Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы. В то время как выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета", - добавил он.По словам главы кредитной организации, объем валютных вкладов розничных клиентов банка достаточно стабилен и составляет порядка 10%. При этом традиционно граждане отдают предпочтение доллару, но также используют вклады в евро, фунтах стерлингов и других, в том числе, экзотических валютах.В сентябре эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявлял агентству, что лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих валют может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения внешнеполитического фона.
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/valyuta-1578171427.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/valyuta-1576930259.html
Хорошо банкиру...у него есть сбережения...есть что хранить.
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Про рубль там и речи нет? А это уже прорыв или пока только рывок?
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РИА Новости
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росбанк, экономика

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения

07:52 11.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем, сказал в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.
"Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем", - говорит банкир.
Сотрудница банка в защитной маске ведет прием посетителей в одном из отделений Московского кредитного банка - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 10:06
Установлена "любимая" валюта россиян для хранения сбережений
Поляков отметил, что розничным клиентам сложно ориентироваться в рыночных трендах и гарантировать свой заработок на спекулятивных валютных операциях. "Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы. В то время как выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета", - добавил он.
По словам главы кредитной организации, объем валютных вкладов розничных клиентов банка достаточно стабилен и составляет порядка 10%. При этом традиционно граждане отдают предпочтение доллару, но также используют вклады в евро, фунтах стерлингов и других, в том числе, экзотических валютах.
В сентябре эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявлял агентству, что лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих валют может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения внешнеполитического фона.
Швейцарский франк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 13:16Акценты
Швейцарский франк – лучшая валюта для сбережений?В чем хранить и сколько? Есть ли смысл держать накопления в нескольких видах валют? Как поступать в период нестабильности на фондовых и валютных рынков? Один из возможных выходов ‒ швейцарский франк, считают эксперты.
 
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