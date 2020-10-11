https://ria.ru/20201011/ria-1579283746.html
В Минске задержали корреспондента РИА Новости
Силовики задержали корреспондента РИА Новости Сергея Попова, который освещал акцию протеста в центре Минска. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T15:13
2020-10-11T15:13
2020-10-11T15:37
риа новости
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578190638_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_aa01874e923491dba06dbf411da4fd08.jpg
<strong>МИНСК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Силовики задержали корреспондента РИА Новости Сергея Попова, который освещал акцию протеста в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Корреспондент в момент задержания находился возле гостиницы "Планета", сейчас его отвезли в Уручье.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
Голос Правды
Конечно отпустят, но когда.
14
10
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578190638_145:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_54c53a2e66bc53098b2cef71aecae5a9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
риа новости, минск, белоруссия, в мире