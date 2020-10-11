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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201011/ria-1579283746.html
В Минске задержали корреспондента РИА Новости
Силовики задержали корреспондента РИА Новости Сергея Попова, который освещал акцию протеста в центре Минска. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T15:13
2020-10-11T15:37
риа новости
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Силовики задержали корреспондента РИА Новости Сергея Попова, который освещал акцию протеста в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Корреспондент в момент задержания находился возле гостиницы "Планета", сейчас его отвезли в Уручье.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
Отпустят.
14
Конечно отпустят, но когда.
14
10
минск
белоруссия
РИА Новости
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риа новости, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали корреспондента РИА Новости

15:13 11.10.2020 (обновлено: 15:37 11.10.2020)
 
© REUTERS / StringerВо время акции протеста в Минске. 4 октября 2020
Во время акции протеста в Минске. 4 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 окт - РИА Новости. Силовики задержали корреспондента РИА Новости Сергея Попова, который освещал акцию протеста в центре Минска.
Корреспондент в момент задержания находился возле гостиницы "Планета", сейчас его отвезли в Уручье.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
 
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Протесты в БелоруссииРИА НовостиМинскБелоруссияВ мире
 
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