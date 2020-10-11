https://ria.ru/20201011/ria-1579283746.html

В Минске задержали корреспондента РИА Новости

Силовики задержали корреспондента РИА Новости Сергея Попова, который освещал акцию протеста в центре Минска. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T15:13

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2020-10-11T15:37

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<strong>МИНСК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Силовики задержали корреспондента РИА Новости Сергея Попова, который освещал акцию протеста в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Корреспондент в момент задержания находился возле гостиницы "Планета", сейчас его отвезли в Уручье.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

Стас Титов Отпустят. 14

Голос Правды Конечно отпустят, но когда. 14

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

риа новости, минск, белоруссия, в мире