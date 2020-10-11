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https://ria.ru/20201011/raskopki-1579056533.html
В Норвегии обнаружили руины 1200-летнего языческого храма викингов
Археологи из Университетского музея Бергена обнаружили во время раскопок на Западе Норвегии руины языческого храма эпохи викингов возрастом 1,2 тысячи лет,... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T04:33
2020-10-11T04:48
новости культуры
археология
швеция
норвегия
культура
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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.</strong> Археологи из Университетского музея Бергена обнаружили во время раскопок на Западе Норвегии руины языческого храма эпохи викингов возрастом 1,2 тысячи лет, <a href="https://www.sciencealert.com/1-200-year-old-pagan-temple-to-thor-and-odin-unearthed-in-norway" target="_blank">сообщает</a> Sciencealert. Фундамент здания, построенного за несколько веков до того, как в эти края пришло христианство, археологи нашли в деревне Осе на участке, где сейчас возводят жилой комплекс. Храм, датируемый VIII веком, был деревянным. И хотя строения давно нет, по сохранившиеся отверстиям в столбах ученые смогли выяснить, каким оно примерно было. Археологи установили, что храмы возводили по примеру ранних христианских базилик – с высокой башней над скатной крышей. Знаниями об устройстве таких строений с викингами делились путешественники. Ученые также утверждают, что скандинавы начали строить "Дома богов" в VI веке. До того религиозные обряды проводились на открытом воздухе. Серьезные изменения в обществе произошли, когда викинги начали взаимодействовать с Римской империей и германскими племенами Северной Европы.По словам Динхоффа, после этого скандинавское религиозное верование стало более идеологизированным и организованным. Церемонии проводились внутри "Дома бога". Там отмечали важные праздники, например, дни зимнего и летнего солнцестояния. Одним из ключевых моментов ритуалов было подношение мяса, напитков и иногда драгоценных металлов деревянным фигуркам главных божеств, которым поклонялись викинги: Одину и другим двенадцати богам. Ученые полагают, что храм мог быть уничтожен в XI веке, когда короли Норвегии насильно навязали христианскую религию и разрушали здания, связанные с язычеством.
https://ria.ru/20200806/1575414877.html
швеция
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новости культуры, археология, швеция, норвегия

В Норвегии обнаружили руины 1200-летнего языческого храма викингов

04:33 11.10.2020 (обновлено: 04:48 11.10.2020)
 
© Фото : University Museum of BergenЯмы от столбов храма викингов, найденные во время раскопок в Норвегии
Ямы от столбов храма викингов, найденные во время раскопок в Норвегии - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : University Museum of Bergen
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Археологи из Университетского музея Бергена обнаружили во время раскопок на Западе Норвегии руины языческого храма эпохи викингов возрастом 1,2 тысячи лет, сообщает Sciencealert.
"Это первый древнескандинавский храм, найденный в стране, – рассказал археолог и ученый Сорен Динхофф из Университетского музея Бергена.
Фундамент здания, построенного за несколько веков до того, как в эти края пришло христианство, археологи нашли в деревне Осе на участке, где сейчас возводят жилой комплекс. Храм, датируемый VIII веком, был деревянным. И хотя строения давно нет, по сохранившиеся отверстиям в столбах ученые смогли выяснить, каким оно примерно было.
Археологи установили, что храмы возводили по примеру ранних христианских базилик – с высокой башней над скатной крышей. Знаниями об устройстве таких строений с викингами делились путешественники.

"Все это выглядело впечатляюще", – подчеркнул Динхофф.

Ученые также утверждают, что скандинавы начали строить "Дома богов" в VI веке. До того религиозные обряды проводились на открытом воздухе. Серьезные изменения в обществе произошли, когда викинги начали взаимодействовать с Римской империей и германскими племенами Северной Европы.
По словам Динхоффа, после этого скандинавское религиозное верование стало более идеологизированным и организованным. Церемонии проводились внутри "Дома бога". Там отмечали важные праздники, например, дни зимнего и летнего солнцестояния. Одним из ключевых моментов ритуалов было подношение мяса, напитков и иногда драгоценных металлов деревянным фигуркам главных божеств, которым поклонялись викинги: Одину и другим двенадцати богам.
Ученые полагают, что храм мог быть уничтожен в XI веке, когда короли Норвегии насильно навязали христианскую религию и разрушали здания, связанные с язычеством.
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