https://ria.ru/20201011/raskopki-1579056533.html

В Норвегии обнаружили руины 1200-летнего языческого храма викингов

Археологи из Университетского музея Бергена обнаружили во время раскопок на Западе Норвегии руины языческого храма эпохи викингов возрастом 1,2 тысячи лет,... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T04:33

2020-10-11T04:33

2020-10-11T04:48

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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.</strong> Археологи из Университетского музея Бергена обнаружили во время раскопок на Западе Норвегии руины языческого храма эпохи викингов возрастом 1,2 тысячи лет, <a href="https://www.sciencealert.com/1-200-year-old-pagan-temple-to-thor-and-odin-unearthed-in-norway" target="_blank">сообщает</a> Sciencealert. Фундамент здания, построенного за несколько веков до того, как в эти края пришло христианство, археологи нашли в деревне Осе на участке, где сейчас возводят жилой комплекс. Храм, датируемый VIII веком, был деревянным. И хотя строения давно нет, по сохранившиеся отверстиям в столбах ученые смогли выяснить, каким оно примерно было. Археологи установили, что храмы возводили по примеру ранних христианских базилик – с высокой башней над скатной крышей. Знаниями об устройстве таких строений с викингами делились путешественники. Ученые также утверждают, что скандинавы начали строить "Дома богов" в VI веке. До того религиозные обряды проводились на открытом воздухе. Серьезные изменения в обществе произошли, когда викинги начали взаимодействовать с Римской империей и германскими племенами Северной Европы.По словам Динхоффа, после этого скандинавское религиозное верование стало более идеологизированным и организованным. Церемонии проводились внутри "Дома бога". Там отмечали важные праздники, например, дни зимнего и летнего солнцестояния. Одним из ключевых моментов ритуалов было подношение мяса, напитков и иногда драгоценных металлов деревянным фигуркам главных божеств, которым поклонялись викинги: Одину и другим двенадцати богам. Ученые полагают, что храм мог быть уничтожен в XI веке, когда короли Норвегии насильно навязали христианскую религию и разрушали здания, связанные с язычеством.

https://ria.ru/20200806/1575414877.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, археология, швеция, норвегия