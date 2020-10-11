https://ria.ru/20201011/putin-1579272690.html

Путин рассказал, есть ли место дружбе в большой политике

Президент России Владимир Путин считает, что в большой политике речь идет не о дружбе, лидер страны должен думать об интересах государства и народа. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T13:43

2020-10-11T13:43

2020-10-11T14:00

россия

владимир путин

политика

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> считает, что в большой политике речь идет не о дружбе, лидер страны должен думать об интересах государства и народа."В большой политике вообще-то нет друзей. Не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью", - сказал он в интервью в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Однако, по словам Путина, хорошие отношения между людьми, в том числе лидерами стран, всегда помогают в решении самых сложных проблем. "И наоборот, если эти отношения в личном плане не складываются, это осложняет работу в интересах как раз своей собственной страны", - считает президент.

https://ria.ru/20201010/putin-1579183201.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, политика