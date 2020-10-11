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Путин рассказал, есть ли место дружбе в большой политике
Президент России Владимир Путин считает, что в большой политике речь идет не о дружбе, лидер страны должен думать об интересах государства и народа. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:43
2020-10-11T14:00
россия
владимир путин
политика
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> считает, что в большой политике речь идет не о дружбе, лидер страны должен думать об интересах государства и народа."В большой политике вообще-то нет друзей. Не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью", - сказал он в интервью в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Однако, по словам Путина, хорошие отношения между людьми, в том числе лидерами стран, всегда помогают в решении самых сложных проблем. "И наоборот, если эти отношения в личном плане не складываются, это осложняет работу в интересах как раз своей собственной страны", - считает президент.
https://ria.ru/20201010/putin-1579183201.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, политика

Путин рассказал, есть ли место дружбе в большой политике

13:43 11.10.2020 (обновлено: 14:00 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в большой политике речь идет не о дружбе, лидер страны должен думать об интересах государства и народа.
"В большой политике вообще-то нет друзей. Не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 1".

"Но прежде всего человек, который представляет страну, должен думать о ее интересах".

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с учителями и студентами педагогических ВУЗов по случаю Дня учителя
Владимир Путин
Однако, по словам Путина, хорошие отношения между людьми, в том числе лидерами стран, всегда помогают в решении самых сложных проблем. "И наоборот, если эти отношения в личном плане не складываются, это осложняет работу в интересах как раз своей собственной страны", - считает президент.
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 15:23
Путин ответил на вопрос о друзьях в большой политике
 
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