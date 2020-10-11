Путин рассказал, есть ли место дружбе в большой политике
13:43 11.10.2020 (обновлено: 14:00 11.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в большой политике речь идет не о дружбе, лидер страны должен думать об интересах государства и народа.
"В большой политике вообще-то нет друзей. Не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
"Но прежде всего человек, который представляет страну, должен думать о ее интересах".
Однако, по словам Путина, хорошие отношения между людьми, в том числе лидерами стран, всегда помогают в решении самых сложных проблем. "И наоборот, если эти отношения в личном плане не складываются, это осложняет работу в интересах как раз своей собственной страны", - считает президент.
10 октября, 15:23Путин ответил на вопрос о друзьях в большой политике