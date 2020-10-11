https://ria.ru/20201011/protesty-1579328326.html

Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске

Протесты в Минске и Бишкеке имеют разную природу, заявил бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, проживающий в Белоруссии. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T23:10

2020-10-11T23:10

2020-10-11T23:10

протесты в белоруссии

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

курманбек бакиев

бишкек

минск

белоруссия

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579164691_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_b97ab4b755f5c5ae026839a5a8b7071f.jpg

<strong>МИНСК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Протесты в Минске и Бишкеке имеют разную природу, заявил бывший президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kurmanbek_Bakiev/" target="_blank" data-auto="true">Курманбек Бакиев</a>, проживающий в Белоруссии.В Киргизии же, по мнению политика, удалось сменить власть силовыми методами ввиду ее неустойчивости на фоне кризиса из-за пандемии COVID-19, когда слабая экономика не выдержала карантина, а власти "ничего не сделали". "Это огромной послужило причиной", - считает Бакиев.Он также уверен, что "беспорядки, самозахваты, самоназначения на всякие должности" отбросят Киргизию на несколько лет, "десятилетий назад".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев. В субботу парламент Киргизии утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

1

бишкек

минск

белоруссия

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания митингующих в Минске Задержания начались в центре Минска, где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию 2020-10-11T23:10 true PT0M10S

Машины МВД перекрыли движение в центре Бишкека Люди в военной форме и сотрудники МВД перекрыли движение в центре Бишкека. У центральной площади стоят военные грузовики и БТРы. 2020-10-11T23:10 true PT0M26S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, курманбек бакиев, бишкек, минск, белоруссия, киргизия, в мире