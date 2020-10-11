Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
© Sputnik / / Перейти в фотобанкСторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова принимают участие в митинге в Бишкеке
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МИНСК, 11 окт - РИА Новости. Протесты в Минске и Бишкеке имеют разную природу, заявил бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, проживающий в Белоруссии.
"Внешне кажется одно и то же. На самом деле, протесты в Беларуси и Бишкеке имеют разную природу. В Беларуси, прежде всего, решающую роль играет внешний фактор. То есть внешним силам нужно было сменить действующую власть. Это была главная причина (акций протеста - ред.). Никаких экономических предпосылок, межнациональных в Беларуси для этого нет абсолютно… Слава богу, что у руководства белорусского народа хватило сил, мужества для того, чтобы удержать ситуацию и не поддаться внешним влияниям", - заявил Бакиев в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.
В Киргизии же, по мнению политика, удалось сменить власть силовыми методами ввиду ее неустойчивости на фоне кризиса из-за пандемии COVID-19, когда слабая экономика не выдержала карантина, а власти "ничего не сделали". "Это огромной послужило причиной", - считает Бакиев.
Он также уверен, что "беспорядки, самозахваты, самоназначения на всякие должности" отбросят Киргизию на несколько лет, "десятилетий назад".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев. В субботу парламент Киргизии утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.
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