https://ria.ru/20201011/prognoz-1579279324.html
Эпидемиолог дал неутешительный прогноз по возвращению к нормальной жизни
Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов в беседе с "Комсомольской правдой" высказал мнение, что люди никогда не будут жить так, как прежде из-за... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T14:44
2020-10-11T14:44
2020-10-11T14:44
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
распространение нового коронавируса
михаил фаворов
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Эпидемиолог, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_mikhail-favorov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Фаворов</a> в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" высказал мнение, что люди никогда не будут жить так, как прежде из-за пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>.Фаворов напомнил о работе американских ученых, которые изучали влияние пандемии на психику людей. Он отметил, что эпидемия оказала огромное влияние как на физическое здоровье, так и на социальную психологию. Эпидемиолог также предположил, что в конце 2020 и начале 2021 года мир "перенесет высокую вспышку" коронавирусной инфекции.Всего в мире насчитывается более 36,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибло более миллиона человек. В <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">России с начала эпидемии</a> зарегистрировано 1 298 718 заразившихся, умерли 22 597 человек, вылечились более миллиона человек. За последние сутки в России выявлено 13 634 случая.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201011/smertnost-1579272331.html
Natalia Bikowa
Прогноз меня в печаль загнал, - Странной жизнью теперь мы и так живём. Всё чаще четыре стены и окно во двор. На улице обрывки лица, - над маской одни глаза. Словно танком ковид по судьбам прошёл. Кого убил, кого пленил, кого в дом загнал. Как же он достал ...
21
Максим Буланов
Живут!!! Живут!!!! В странах ЮВА все вернулось к прежней жизни не прошло и погода,!! А если как в России и США доказывать права на различные аспекты жизни, то да будете жить в скафандрах в России!!!!
18
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579181738_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_4929f2134e50128217e9fd8bea283e90.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил фаворов, общество