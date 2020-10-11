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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/profilaktika-1579236024.html
Футбол назвали лучшим средством профилактики коронавируса
Лучшим способом профилактики COVID-19 являются занятия футболом, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, запись опубликована на его YouTube-канале. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T01:48
2020-10-11T06:13
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус covid-19
воз
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.</strong> Лучшим способом профилактики <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> являются занятия футболом, заявил врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-komarovskiy/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Комаровский</a>, запись опубликована на его <a href="https://youtu.be/L6DX69U5iVo" target="_blank">YouTube-канале</a>.Он отметил, что тяжесть болезни зависит не только от возраста человека. "Тяжесть болезни зависит от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути", - добавил Комаровский.По его мнению, когда люди находятся под открытым небом, то они не могут получить большую дозу вируса."Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нам надо сделать все, чтобы люди именно встречались. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол", – заявил Комаровский.Он выразил мнение, что в закрытых помещениях вероятность заразиться выше.<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">Всемирная организация здравоохранения</a> 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По последним данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19. За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/pozhilye-1578793237.html
О нет! опять этот юда, прям как феникс из пепла восстает упырь , тьфу на тебя!
43
Вот они же в полном смысле,стебаются над нами.
33
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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евгений комаровский, коронавирус covid-19, воз, общество, в мире

Футбол назвали лучшим средством профилактики коронавируса

01:48 11.10.2020 (обновлено: 06:13 11.10.2020)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Sputnik / Batyrshin Timur
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Лучшим способом профилактики COVID-19 являются занятия футболом, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, запись опубликована на его YouTube-канале.
Он отметил, что тяжесть болезни зависит не только от возраста человека. "Тяжесть болезни зависит от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути", - добавил Комаровский.
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По его мнению, когда люди находятся под открытым небом, то они не могут получить большую дозу вируса.
"Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нам надо сделать все, чтобы люди именно встречались. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол", – заявил Комаровский.
Он выразил мнение, что в закрытых помещениях вероятность заразиться выше.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19. За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19ВОЗОбществоВ мире
 
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