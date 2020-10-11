https://ria.ru/20201011/profilaktika-1579236024.html

Футбол назвали лучшим средством профилактики коронавируса

Лучшим способом профилактики COVID-19 являются занятия футболом, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, запись опубликована на его YouTube-канале. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T01:48

2020-10-11T01:48

2020-10-11T06:13

распространение нового коронавируса

евгений комаровский

коронавирус covid-19

воз

общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.</strong> Лучшим способом профилактики <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> являются занятия футболом, заявил врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-komarovskiy/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Комаровский</a>, запись опубликована на его <a href="https://youtu.be/L6DX69U5iVo" target="_blank">YouTube-канале</a>.Он отметил, что тяжесть болезни зависит не только от возраста человека. "Тяжесть болезни зависит от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути", - добавил Комаровский.По его мнению, когда люди находятся под открытым небом, то они не могут получить большую дозу вируса."Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нам надо сделать все, чтобы люди именно встречались. Это мое мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики – это футбол", – заявил Комаровский.Он выразил мнение, что в закрытых помещениях вероятность заразиться выше.<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">Всемирная организация здравоохранения</a> 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По последним данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19. За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/pozhilye-1578793237.html

Corneliu Codreanu О нет! опять этот юда, прям как феникс из пепла восстает упырь , тьфу на тебя! 43

Джамшуд Ташкентский Вот они же в полном смысле,стебаются над нами. 33

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, коронавирус covid-19, воз, общество, в мире