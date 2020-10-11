https://ria.ru/20201011/pogoda-1579280193.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Предстоящая рабочая неделя в Москве станет финалом затянувшегося тепла, почти всю неделю будут идти дожди, а к выходным температура понизится до +8 градусов, но РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T14:41

2020-10-11T14:41

2020-10-11T14:41

михаил леус

погода

центр "фобос"

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Предстоящая рабочая неделя в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> станет финалом затянувшегося тепла, почти всю неделю будут идти дожди, а к выходным температура понизится до +8 градусов, но пока снег не прогнозируется, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фобос</a>" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Предстоящая рабочая неделя в столичном регионе будет финалом затянувшегося периода очень комфортной, преимущественно сухой и не по сезону тёплой погоды... Однако, как и положено в переходные периоды, возрастает активность циклонов, а значит, станет больше дождей. Ближайшие ожидаются в понедельник, а со среды они будут возможны практически каждый день", - сообщил Леус.Синоптик рассказал, что в понедельник днем температура повысится до плюс 13-15, а во вторник и среду дневные показания термометров достигнут плюс 16-18, что соответствует первой декаде сентября. К пятнице похолодание усилится и днём, на фоне пасмурной погоды и небольших дождей будет не выше 10-12 градусов."Такая типичная осенняя погода придёт в Москву к концу недели. По нашим прогнозам, днём не более плюс 5-8, однако снег не прогнозируем", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20201010/pogoda-1579198324.html

https://ria.ru/20201001/sneg-1578037836.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, центр "фобос", москва, общество