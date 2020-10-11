Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201011/poezd-1579273625.html
В Бангладеш поезд врезался в автобус, три человека погибли
По меньшей мере три человека погибли, еще 12 пострадали после того, как поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде в округе Фени на юго-востоке... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:49
2020-10-11T13:49
дакка (город)
читтагонг
бангладеш
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/102917/22/1029172270_0:105:1024:681_1400x0_80_0_0_ec9fc12783a0c85b52d054b3f855ef0b.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере три человека погибли, еще 12 пострадали после того, как поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде в округе Фени на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Bangladesh/" target="_blank" data-auto="true">Бангладеш</a>, передает издание <a href="https://bdnews24.com/" target="_blank">bdnews24</a>.Как сообщается, инцидент произошел в воскресенье утром. Почтовый поезд направлялся из столицы страны города <a href="http://ria.ru/location_Dhaka/" target="_blank" data-auto="true">Дакка</a> в город <a href="http://ria.ru/location_Chittagong/" target="_blank" data-auto="true">Читтагонг</a>. Он врезался в автобус, перевозивший пассажиров из округа Навабгандж в Читтагонг. При столкновении автобус был сильно поврежден. Рельсовый путь временно закрыли.По словам сотрудника пожарной службы округа Рашеда бин Халида, два пассажира автобуса скончались на месте, еще один человек умер в больнице.
дакка (город)
читтагонг
бангладеш
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/102917/22/1029172270_80:0:988:681_1400x0_80_0_0_7b7e73ebc73e454738634434d83f8a8c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дакка (город), читтагонг, бангладеш, в мире

В Бангладеш поезд врезался в автобус, три человека погибли

13:49 11.10.2020
 
© Flickr / Marufish Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото
Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Flickr / Marufish
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще 12 пострадали после того, как поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде в округе Фени на юго-востоке Бангладеш, передает издание bdnews24.
Как сообщается, инцидент произошел в воскресенье утром. Почтовый поезд направлялся из столицы страны города Дакка в город Читтагонг. Он врезался в автобус, перевозивший пассажиров из округа Навабгандж в Читтагонг. При столкновении автобус был сильно поврежден. Рельсовый путь временно закрыли.
По словам сотрудника пожарной службы округа Рашеда бин Халида, два пассажира автобуса скончались на месте, еще один человек умер в больнице.
 
Обсудить0
Дакка (город)ЧиттагонгБангладешВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
01:07Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
00:54Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
00:40В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
00:30В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
00:22Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
00:18Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
00:12Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке
23:43Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
23:29Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
23:17В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
23:14Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
23:10Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
23:05В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
22:53Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
22:49Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
22:48Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:29В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
22:12В Армении рассказали, почему не состоялся обмен пленными в Карабахе
Лента новостейМолния