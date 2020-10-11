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В Бангладеш поезд врезался в автобус, три человека погибли
По меньшей мере три человека погибли, еще 12 пострадали после того, как поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде в округе Фени на юго-востоке... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:49
2020-10-11T13:49
2020-10-11T13:49
дакка (город)
читтагонг
бангладеш
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере три человека погибли, еще 12 пострадали после того, как поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде в округе Фени на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Bangladesh/" target="_blank" data-auto="true">Бангладеш</a>, передает издание <a href="https://bdnews24.com/" target="_blank">bdnews24</a>.Как сообщается, инцидент произошел в воскресенье утром. Почтовый поезд направлялся из столицы страны города <a href="http://ria.ru/location_Dhaka/" target="_blank" data-auto="true">Дакка</a> в город <a href="http://ria.ru/location_Chittagong/" target="_blank" data-auto="true">Читтагонг</a>. Он врезался в автобус, перевозивший пассажиров из округа Навабгандж в Читтагонг. При столкновении автобус был сильно поврежден. Рельсовый путь временно закрыли.По словам сотрудника пожарной службы округа Рашеда бин Халида, два пассажира автобуса скончались на месте, еще один человек умер в больнице.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дакка (город), читтагонг, бангладеш, в мире