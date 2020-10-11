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Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения
Президент Владимир Путин всегда ждет поздравлений с днем рождения от самых близких людей. Об этом он рассказал в эфире "Россия-1". РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T14:02
2020-10-11T16:17
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> всегда ждет поздравлений с днем рождения от самых близких людей. Об этом он рассказал в эфире <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия-1"</a>. "Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то", — признался президент. Подарки ему дарят не только взрослые родственники, но и подросшие внуки. Седьмого октября президенту исполнилось 68 лет.
https://ria.ru/20201010/putin-1579183201.html
Здоровья ему, сил и долголетия
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Хорошо.
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владимир путин, общество

Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

14:02 11.10.2020 (обновлено: 16:17 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин всегда ждет поздравлений с днем рождения от самых близких людей. Об этом он рассказал в эфире "Россия-1".
"Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то", — признался президент.
Подарки ему дарят не только взрослые родственники, но и подросшие внуки.

"Поделки бывают, да. Тоже. Поделки, рисунки, просто поздравления", — cказал Путин.

Седьмого октября президенту исполнилось 68 лет.
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Путин ответил на вопрос о друзьях в большой политике
 
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Владимир ПутинОбщество
 
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