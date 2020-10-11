https://ria.ru/20201011/podarki-1579275052.html

Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

Президент Владимир Путин всегда ждет поздравлений с днем рождения от самых близких людей. Об этом он рассказал в эфире "Россия-1". РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T14:02

2020-10-11T14:02

2020-10-11T16:17

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> всегда ждет поздравлений с днем рождения от самых близких людей. Об этом он рассказал в эфире <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия-1"</a>. "Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то", — признался президент. Подарки ему дарят не только взрослые родственники, но и подросшие внуки. Седьмого октября президенту исполнилось 68 лет.

https://ria.ru/20201010/putin-1579183201.html

Александр С Здоровья ему, сил и долголетия 274

Егор Панкратов Хорошо. 143

102

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество