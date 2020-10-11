https://ria.ru/20201011/podarki-1579275052.html
Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения
Президент Владимир Путин всегда ждет поздравлений с днем рождения от самых близких людей. Об этом он рассказал в эфире "Россия-1". РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T14:02
2020-10-11T14:02
2020-10-11T16:17
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Президент <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> всегда ждет поздравлений с днем рождения от самых близких людей. Об этом он рассказал в эфире <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия-1"</a>. "Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то", — признался президент. Подарки ему дарят не только взрослые родственники, но и подросшие внуки. Седьмого октября президенту исполнилось 68 лет.
https://ria.ru/20201010/putin-1579183201.html
Александр С
Здоровья ему, сил и долголетия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество