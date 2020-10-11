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В Волгограде плита с дамбы насмерть придавила школьника
Бетонная плита с дамбы в Волгограде придавила насмерть 12-летнего мальчика, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T17:26
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следственный комитет россии (ск рф)
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волгоградская область
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<strong>ВОЛГОГРАД, 11 окт — РИА Новости.</strong> Бетонная плита с дамбы в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> придавила насмерть 12-летнего мальчика, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.По информации ведомства, мальчик вместе с другом играл возле дамбы на берегу Волги в Тракторозаводском районе Волгограда. Произошел обвал песчаной насыпи, где находилась железобетонная плита.Отмечается, что <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК России</a> организовал проверку по факту гибели школьника.
https://ria.ru/20191212/1562295282.html
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде плита с дамбы насмерть придавила школьника

17:26 11.10.2020 (обновлено: 20:41 11.10.2020)
 
© Фото : СУСК РФ по Волгоградской области Бетонная плита с дамбы в Волгограде придавила насмерть 12-летнего мальчика
 Бетонная плита с дамбы в Волгограде придавила насмерть 12-летнего мальчика - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : СУСК РФ по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 11 окт — РИА Новости. Бетонная плита с дамбы в Волгограде придавила насмерть 12-летнего мальчика, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
По информации ведомства, мальчик вместе с другом играл возле дамбы на берегу Волги в Тракторозаводском районе Волгограда. Произошел обвал песчаной насыпи, где находилась железобетонная плита.

"Тяжелая конструкция обрушилась на ребенка. Мальчик погиб. Его тело уже удалось извлечь", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что СК России организовал проверку по факту гибели школьника.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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