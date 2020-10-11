https://ria.ru/20201011/plita-1579296518.html

В Волгограде плита с дамбы насмерть придавила школьника

Бетонная плита с дамбы в Волгограде придавила насмерть 12-летнего мальчика, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T17:26

2020-10-11T17:26

2020-10-11T20:41

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

волгоградская область

происшествия

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<strong>ВОЛГОГРАД, 11 окт — РИА Новости.</strong> Бетонная плита с дамбы в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> придавила насмерть 12-летнего мальчика, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.По информации ведомства, мальчик вместе с другом играл возле дамбы на берегу Волги в Тракторозаводском районе Волгограда. Произошел обвал песчаной насыпи, где находилась железобетонная плита.Отмечается, что <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК России</a> организовал проверку по факту гибели школьника.

https://ria.ru/20191212/1562295282.html

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волгоград

волгоградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия