https://ria.ru/20201011/plato-1579298601.html

Вирусолог оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с "Вечерней Москвой" заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T17:43

2020-10-11T17:43

2020-10-11T22:01

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> в беседе с "<a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерней Москвой</a>" заявил, что рост заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусом в России</a> действительно может достичь пика через неделю и выйти на плато.Такой прогноз ранее сделал доктор медицинских наук и вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>. Однако он отметил, что такое возможно только в случае соблюдения противоэпидемических мер."Дело в том, что это новое заболевание, возможны сюрпризы. По общей логике — да, плато и спад в те сроки могут быть", — заявил Аграновский.Он также напомнил, что осенью человек теряет иммунитет, даже если погода хорошая. По мнению Аграновского, коронавирус является больше сезонной вещью, чем погодной.За последние сутки в России выявили 13 634 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>. Это превышает показатели майского пика заболеваемости. Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579240412.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество