Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/plato-1579298601.html
Вирусолог оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с "Вечерней Москвой" заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T17:43
2020-10-11T22:01
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f1f4b276eaddec70c016243d125f737a.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> в беседе с "<a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерней Москвой</a>" заявил, что рост заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусом в России</a> действительно может достичь пика через неделю и выйти на плато.Такой прогноз ранее сделал доктор медицинских наук и вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>. Однако он отметил, что такое возможно только в случае соблюдения противоэпидемических мер."Дело в том, что это новое заболевание, возможны сюрпризы. По общей логике — да, плато и спад в те сроки могут быть", — заявил Аграновский.Он также напомнил, что осенью человек теряет иммунитет, даже если погода хорошая. По мнению Аграновского, коронавирус является больше сезонной вещью, чем погодной.За последние сутки в России выявили 13 634 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>. Это превышает показатели майского пика заболеваемости. Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579240412.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2df9a1497dd86e93fa93c1dd7a9d2249.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей аграновский , анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Вирусолог оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России

17:43 11.10.2020 (обновлено: 22:01 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнализы
Анализы - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с "Вечерней Москвой" заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России действительно может достичь пика через неделю и выйти на плато.
Такой прогноз ранее сделал доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн. Однако он отметил, что такое возможно только в случае соблюдения противоэпидемических мер.
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 07:04Распространение нового коронавируса
Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу тратой денег
"Дело в том, что это новое заболевание, возможны сюрпризы. По общей логике — да, плато и спад в те сроки могут быть", — заявил Аграновский.
Он также напомнил, что осенью человек теряет иммунитет, даже если погода хорошая. По мнению Аграновского, коронавирус является больше сезонной вещью, чем погодной.
За последние сутки в России выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции. Это превышает показатели майского пика заболеваемости. Всего в стране с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом выросло до 1 298 718 человек. Погибли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Обсудить4
Распространение нового коронавирусаАлексей АграновскийАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
01:07Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
00:54Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
00:40В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
00:30В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
00:22Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
00:18Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
00:12Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке
23:43Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
23:29Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
23:17В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
23:14Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
23:10Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
23:05В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
22:53Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
22:49Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
22:48Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:29В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
22:12В Армении рассказали, почему не состоялся обмен пленными в Карабахе
Лента новостейМолния