https://ria.ru/20201011/pik-1579266441.html
Вирусолог рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России
Рост заболеваемости COVID-19 в РФ может достичь пика через неделю и выйти на плато и начать снижаться, если противоэпидемические меры будут соблюдаться, заявил... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T12:38
2020-10-11T12:38
2020-10-11T15:07
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Рост заболеваемости COVID-19 в РФ может достичь пика через неделю и выйти на плато и начать снижаться, если противоэпидемические меры будут соблюдаться, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число новых случаев COVID-19 в РФ выше весеннего пика третий день подряд – более 13,6 тысячи.Вирусолог отметил, что число заболевших будет расти до определенного уровня, а потом начнет спадать при условии, что принимаемые меры будут эффективными.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579223634.html
DISARTCINEMA ART
а если ужесточения не помогу-будете ослаблять ..??
78
DISARTCINEMA ART
видел на днях одного вирусолога, который сравнивал ковид с оспой...Профессионал который ставит равенство между 50-90% смертности и 1.5-2%- это кто??
78
46
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий альтштейн, коронавирус в россии, общество