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https://ria.ru/20201011/pensii-1579162734.html
Украина "десоветизирует" пенсии: почему у нее получится
Горячей темой уходящей недели на Украине (и не только) стало обсуждение заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет государство... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T08:00
2020-10-11T08:04
денис шмыгаль
вадим рабинович
владимир гройсман
украина
авторы
в мире
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Горячей темой уходящей недели на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> (и не только) стало <a href="https://lv.baltnews.com/Ukraine/20201008/1024263573/Pochemu-Kiev-dopustil-otkaz-ot-pensiy-cherez-15-let.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">обсуждение</a> заявления премьер-министра Украины <a href="http://ria.ru/person_denis-shmygal/" target="_blank" data-auto="true">Дениса Шмыгаля</a> о том, что через 15 лет государство Украина не сможет платить пенсии.Глава украинского правительства попал под перекрестный огонь критики не только СМИ и блогеров, но и, к примеру, экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Grojjsman/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Гройсмана</a>, который заявил, что не увидел в словах Шмыгаля решения озвученной премьером проблемы. Воспользовалась инфоповодом и оппозиция. Один из руководителей "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank">Оппозиционной платформы — За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Rabinovich/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Рабинович</a> в телеэфире заявил, что вместо решения проблемы выплаты пенсий через 15 лет премьер решил отбирать три процента от зарплаты и вкладывать их в "нужные" предприятия уже со следующего года.Напомним: само <a href="http://youtube.com/watch?v=h7qGJyujhnc" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявление</a> Шмыгаль сделал во время посещения Львовской политехники, студентам которой премьер прочитал лекцию "Украина мечты" (буквально Денис Шмыгаль заявил следующее: "<em>Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет один к двум. Чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика</em>"). Пресс-служба кабинета министров обнародовала видео 3 октября, что и вызвало бурные обсуждения, которые, казалось бы, вряд ли нужны сидящему в качающемся премьерском кресле Шмыгалю.Но за обсуждением мрачного пророчества премьера остался почти незамеченным озвученный им тогда же чудодейственный рецепт спасения: необходимость запуска наряду с солидарной системой накопительной системы пенсионного обеспечения.По факту обнародованных откровений имеем:а) довольно неприглядное будущее для украинских пенсионеров, обрисованное главой правительства, правда, с явно извращенными им причинами такого развития событий;б) намерение премьера усилить фискальную нагрузку на работодателей и работников посредством введения взносов в накопительную систему и оседлать соответствующие финансовые потоки без серьезных перспектив решения проблемы выплат пенсий через 15 лет.Рецепт украинского премьера: "<em>Мы будем создавать накопительную пенсионную систему уже со следующего года</em>".Что тут стоит отметить.Украинский Пенсионный фонд хронически дефицитен даже при мизерных пенсиях в стране. Средняя пенсия на Украине составляет сегодня 3,4 тысячи гривен (чуть больше девяти тысяч рублей). А две трети от общего числа пенсионеров получают в среднем менее 2,2 тысячи гривен (менее шести тысяч рублей). При этом дефицит Пенсионного фонда стремительно растет: в 2014 году он составлял 76 миллиардов гривен, в нынешнем может достичь 220-230 миллиардов. Покрытие дефицита Пенсионного фонда — самая большая статья расходов государственного бюджета. Проведенная в 2017 году пенсионная реформа, согласно которой были резко увеличены требования к страховому стажу (поэтапно до 30 лет у женщин и до 35 лет у мужчин), сокращена стоимость одного года страхового стажа (до одного процента от получаемой зарплаты) и поднят возраст выхода на пенсию, сократить дефицит не помогла.Но не потому, что соотношение работающих и пенсионеров вдруг стало составлять один к двум, о чем и сказал премьер. В течение последних лет оно остается примерно на уровне один к 1,1 — даже несмотря на массовый выезд трудоспособных украинцев за рубеж. Причина: вопреки словам премьера о том, что пенсионеров будет становиться все больше, по факту их пока становится все меньше. В 2014 году резкое сокращение пенсионеров объяснялось отпадением от Украины Крыма и части <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. Затем их число на пару лет стабилизировалось — во многом за счет оформления пенсий на подконтрольной Киеву территории пенсионерами из ЛДНР. А вот потом опять стало сокращаться. Во-первых, по причине специфических условий жизни, созданных для них на Украине — начиная от пенсионного обеспечения и заканчивая доступностью здравоохранения, коммунальных услуг и т. д. Во-вторых, все же начала работать пенсионная реформа, не только повышающая возраст выхода на пенсию, но и отсекающая тех, у кого не хватает страхового стажа. А таковых с каждым годом становится все больше, поскольку в 1990-х (да и позднее) многие работали нелегально, а советского стажа наработать просто не успели. С 2016 года число пенсионеров на Украине сократилось с 12,5 до 11,2 миллиона. И эта тенденция явно продолжится и даже углубится — через десять лет советского стажа у людей, претендующих на пенсию, почти не окажется. А ожидать улучшения качества жизни в стране точно не приходится.Но в ближайшие годы соотношение и вправду может измениться в пользу увеличения числа пожилых и неработающих, приходящихся на работающего человека. Правда, не по причине роста арифметического числа первых.Во-первых, постмайданная украинская власть под бдительным руководством западных кураторов уже седьмой год занимается ликвидацией остатков своей перерабатывающей промышленности. Причем в первую очередь уничтожаются производства с высокой добавленной стоимостью. Оборачивается это сокращением количества рабочих мест. Причем из-за приоритетного уничтожения производств с высокой добавленной стоимостью ликвидируются рабочие места с относительно высокой зарплатой и соответствующими отчислениями в Пенсионный фонд. Люди при этом выдавливаются на низкоквалифицированные работы за рубеж — как для стравливания социального напряжения, так и для того, чтобы государство сводило концы с концами за счет их переводов. Выдавливание людей за рубеж регулярно подавалось властью как достижение, в нем даже прямо участвуют государственные органы, например служба занятости.Во-вторых, никуда не попрешь против демографии. На Украине, как и во многих странах бывшего СССР, в работоспособный возраст входят люди, родившиеся в самые кризисные с точки зрения рождаемости годы. При этом шансов привлечь в страну иностранных работников в товарных количествах Украина не имеет — и вследствие низких зарплат, и по причине тяжелой ситуации в стране в целом.Для решения пенсионных проблем премьер предлагает срочно запустить накопительную систему. Речь идет о внедрении однопроцентного отчисления с зарплаты работником и еще двух процентов — работодателем на первых порах с последующим их повышением.Под управление этими финансовыми потоками предполагается создать новую структуру — пенсионное казначейство. Плюс в их освоении смогут поучаствовать негосударственные пенсионные фонды. Даже при первоначальных ставках взносов уже в 2021 году это позволило бы чиновникам аккумулировать финансовый ресурс в 50 миллиардов гривен. Похоже, именно ради этого Шмыгаль оказался готов пооткровенничать со студентами даже с учетом его шатающегося кресла.При этом совершенно очевидно, что таким способом описанные проблемы решить абсолютно невозможно. Тем более что на Украине попросту некуда вкладывать пенсионные взносы, чтобы они не обесценились к моменту выхода человека на пенсию. Сегодня это является проблемой даже для развитых стран, что уж говорить о стране, которая деградирует к аграрно-сырьевой экономике, с завидной регулярностью обесценивает свою валюту и т. п.Единственный способ хоть как-то сгладить надвигающую пенсионную катастрофу — заняться реиндустриализацией и развитием экономики в целом. Правда, это не дает быстрого доступа к миллиардам гривен. К тому же таким путем запрещают идти внешние управляющие.Поэтому будущее нынешних пока еще работоспособных украинцев видится весьма, скажем так, "десоветизированным".
https://ria.ru/20200818/1575927234.html
https://ria.ru/20200204/1564218638.html
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https://ria.ru/20200917/byudzhet-1577341056.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20201006/zelenskiy-1578516803.html
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украина
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Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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Новости
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денис шмыгаль, вадим рабинович, владимир гройсман, украина, авторы, в мире

Украина "десоветизирует" пенсии: почему у нее получится

08:00 11.10.2020 (обновлено: 08:04 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг у здания Национального банка Украины против экономической политики
Митинг у здания Национального банка Украины против экономической политики - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Горячей темой уходящей недели на Украине (и не только) стало обсуждение заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет государство Украина не сможет платить пенсии.
Глава украинского правительства попал под перекрестный огонь критики не только СМИ и блогеров, но и, к примеру, экс-премьера Владимира Гройсмана, который заявил, что не увидел в словах Шмыгаля решения озвученной премьером проблемы. Воспользовалась инфоповодом и оппозиция. Один из руководителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович в телеэфире заявил, что вместо решения проблемы выплаты пенсий через 15 лет премьер решил отбирать три процента от зарплаты и вкладывать их в "нужные" предприятия уже со следующего года.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 11:51
Оппозиция требует проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
Напомним: само заявление Шмыгаль сделал во время посещения Львовской политехники, студентам которой премьер прочитал лекцию "Украина мечты" (буквально Денис Шмыгаль заявил следующее: "Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет один к двум. Чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика"). Пресс-служба кабинета министров обнародовала видео 3 октября, что и вызвало бурные обсуждения, которые, казалось бы, вряд ли нужны сидящему в качающемся премьерском кресле Шмыгалю.
Но за обсуждением мрачного пророчества премьера остался почти незамеченным озвученный им тогда же чудодейственный рецепт спасения: необходимость запуска наряду с солидарной системой накопительной системы пенсионного обеспечения.
По факту обнародованных откровений имеем:
а) довольно неприглядное будущее для украинских пенсионеров, обрисованное главой правительства, правда, с явно извращенными им причинами такого развития событий;
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 04.02.2020
4 февраля, 04:14
Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
б) намерение премьера усилить фискальную нагрузку на работодателей и работников посредством введения взносов в накопительную систему и оседлать соответствующие финансовые потоки без серьезных перспектив решения проблемы выплат пенсий через 15 лет.
Рецепт украинского премьера: "Мы будем создавать накопительную пенсионную систему уже со следующего года".
Что тут стоит отметить.
Украинский Пенсионный фонд хронически дефицитен даже при мизерных пенсиях в стране. Средняя пенсия на Украине составляет сегодня 3,4 тысячи гривен (чуть больше девяти тысяч рублей). А две трети от общего числа пенсионеров получают в среднем менее 2,2 тысячи гривен (менее шести тысяч рублей). При этом дефицит Пенсионного фонда стремительно растет: в 2014 году он составлял 76 миллиардов гривен, в нынешнем может достичь 220-230 миллиардов. Покрытие дефицита Пенсионного фонда — самая большая статья расходов государственного бюджета. Проведенная в 2017 году пенсионная реформа, согласно которой были резко увеличены требования к страховому стажу (поэтапно до 30 лет у женщин и до 35 лет у мужчин), сокращена стоимость одного года страхового стажа (до одного процента от получаемой зарплаты) и поднят возраст выхода на пенсию, сократить дефицит не помогла.
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 19:48
Не банкомат. ЕС отказался заниматься благотворительностью ради Украины
Но не потому, что соотношение работающих и пенсионеров вдруг стало составлять один к двум, о чем и сказал премьер. В течение последних лет оно остается примерно на уровне один к 1,1 — даже несмотря на массовый выезд трудоспособных украинцев за рубеж. Причина: вопреки словам премьера о том, что пенсионеров будет становиться все больше, по факту их пока становится все меньше. В 2014 году резкое сокращение пенсионеров объяснялось отпадением от Украины Крыма и части Донбасса. Затем их число на пару лет стабилизировалось — во многом за счет оформления пенсий на подконтрольной Киеву территории пенсионерами из ЛДНР. А вот потом опять стало сокращаться. Во-первых, по причине специфических условий жизни, созданных для них на Украине — начиная от пенсионного обеспечения и заканчивая доступностью здравоохранения, коммунальных услуг и т. д. Во-вторых, все же начала работать пенсионная реформа, не только повышающая возраст выхода на пенсию, но и отсекающая тех, у кого не хватает страхового стажа. А таковых с каждым годом становится все больше, поскольку в 1990-х (да и позднее) многие работали нелегально, а советского стажа наработать просто не успели. С 2016 года число пенсионеров на Украине сократилось с 12,5 до 11,2 миллиона. И эта тенденция явно продолжится и даже углубится — через десять лет советского стажа у людей, претендующих на пенсию, почти не окажется. А ожидать улучшения качества жизни в стране точно не приходится.
Но в ближайшие годы соотношение и вправду может измениться в пользу увеличения числа пожилых и неработающих, приходящихся на работающего человека. Правда, не по причине роста арифметического числа первых.
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 08:00
Рост экономики Украины позволит круто увеличить расходы
Во-первых, постмайданная украинская власть под бдительным руководством западных кураторов уже седьмой год занимается ликвидацией остатков своей перерабатывающей промышленности. Причем в первую очередь уничтожаются производства с высокой добавленной стоимостью. Оборачивается это сокращением количества рабочих мест. Причем из-за приоритетного уничтожения производств с высокой добавленной стоимостью ликвидируются рабочие места с относительно высокой зарплатой и соответствующими отчислениями в Пенсионный фонд. Люди при этом выдавливаются на низкоквалифицированные работы за рубеж — как для стравливания социального напряжения, так и для того, чтобы государство сводило концы с концами за счет их переводов. Выдавливание людей за рубеж регулярно подавалось властью как достижение, в нем даже прямо участвуют государственные органы, например служба занятости.
Во-вторых, никуда не попрешь против демографии. На Украине, как и во многих странах бывшего СССР, в работоспособный возраст входят люди, родившиеся в самые кризисные с точки зрения рождаемости годы. При этом шансов привлечь в страну иностранных работников в товарных количествах Украина не имеет — и вследствие низких зарплат, и по причине тяжелой ситуации в стране в целом.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 18:13
"Бахнет инфляция". Эксперты перечислили главные угрозы экономике Украины
Для решения пенсионных проблем премьер предлагает срочно запустить накопительную систему. Речь идет о внедрении однопроцентного отчисления с зарплаты работником и еще двух процентов — работодателем на первых порах с последующим их повышением.
Под управление этими финансовыми потоками предполагается создать новую структуру — пенсионное казначейство. Плюс в их освоении смогут поучаствовать негосударственные пенсионные фонды. Даже при первоначальных ставках взносов уже в 2021 году это позволило бы чиновникам аккумулировать финансовый ресурс в 50 миллиардов гривен. Похоже, именно ради этого Шмыгаль оказался готов пооткровенничать со студентами даже с учетом его шатающегося кресла.
При этом совершенно очевидно, что таким способом описанные проблемы решить абсолютно невозможно. Тем более что на Украине попросту некуда вкладывать пенсионные взносы, чтобы они не обесценились к моменту выхода человека на пенсию. Сегодня это является проблемой даже для развитых стран, что уж говорить о стране, которая деградирует к аграрно-сырьевой экономике, с завидной регулярностью обесценивает свою валюту и т. п.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 20:16Акценты
Без России хорошо, но никак: Зеленский обратился к ЕвросоюзуВот так радуешься антироссийским санкциям и полному разрыву с "агрессором", а потом идешь просить помощи деньгами и рынком сбыта у ЕС. Ничего в политике Украины не меняется. Вы либо крестик снимите, либо штаны наденьте, серьезно.
Единственный способ хоть как-то сгладить надвигающую пенсионную катастрофу — заняться реиндустриализацией и развитием экономики в целом. Правда, это не дает быстрого доступа к миллиардам гривен. К тому же таким путем запрещают идти внешние управляющие.
Поэтому будущее нынешних пока еще работоспособных украинцев видится весьма, скажем так, "десоветизированным".
 
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Денис ШмыгальВадим РабиновичВладимир ГройсманУкраинаАвторыВ мире
 
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