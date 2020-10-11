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НАСА перенесло запуск Crew Dragon к МКС
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon состоится не ранее ноября, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте НАСА. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T10:24
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соити ногути
земля
майкл хопкинс (космонавт)
международная космическая станция (мкс)
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наса
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Запуск пилотируемого корабля <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a> состоится не ранее ноября, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Ранее в НАСА сообщали, что запуск пилотируемого корабля к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> состоится 31 октября.На борту Crew Dragon на МКС должны отправиться астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_KHopkins/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Хопкинс</a>, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японец <a href="http://ria.ru/person_soiti-noguti/" target="_blank" data-auto="true">Соити Ногути</a>.Crew Dragon, созданный частной компанией <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a>, совершил первый испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами НАСА в конце мая и вернулся на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> в начале августа. Предварительно испытание корабля признали успешным, сейчас специалисты анализируют все полученные в ходе тестового полета данные.
https://ria.ru/20200926/kosmos-1577824248.html
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соити ногути, земля, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), dragon spacex, наса, spacex

НАСА перенесло запуск Crew Dragon к МКС

10:24 11.10.2020 (обновлено: 21:38 11.10.2020)
 
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon состоится не ранее ноября, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте НАСА.
Ранее в НАСА сообщали, что запуск пилотируемого корабля к МКС состоится 31 октября.

"Запуск миссии SpaceX Crew-1 к МКС теперь запланирован на период не ранее начала — середины ноября, что дает SpaceX дополнительное время для завершения тестирования оборудования и анализа данных", — говорится в пресс-релизе.

На борту Crew Dragon на МКС должны отправиться астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японец Соити Ногути.
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Crew Dragon, созданный частной компанией SpaceX, совершил первый испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами НАСА в конце мая и вернулся на Землю в начале августа. Предварительно испытание корабля признали успешным, сейчас специалисты анализируют все полученные в ходе тестового полета данные.
 
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Соити НогутиЗемляМайкл Хопкинс (космонавт)Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXНАСАSpaceX
 
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