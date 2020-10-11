https://ria.ru/20201011/nasa-1579253877.html

НАСА перенесло запуск Crew Dragon к МКС

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon состоится не ранее ноября, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте НАСА. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T10:24

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2020-10-11T21:38

соити ногути

земля

майкл хопкинс (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

наса

spacex

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Запуск пилотируемого корабля <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a> состоится не ранее ноября, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Ранее в НАСА сообщали, что запуск пилотируемого корабля к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> состоится 31 октября.На борту Crew Dragon на МКС должны отправиться астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_KHopkins/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Хопкинс</a>, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японец <a href="http://ria.ru/person_soiti-noguti/" target="_blank" data-auto="true">Соити Ногути</a>.Crew Dragon, созданный частной компанией <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a>, совершил первый испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами НАСА в конце мая и вернулся на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> в начале августа. Предварительно испытание корабля признали успешным, сейчас специалисты анализируют все полученные в ходе тестового полета данные.

https://ria.ru/20200926/kosmos-1577824248.html

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земля

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соити ногути, земля, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), dragon spacex, наса, spacex