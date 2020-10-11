https://ria.ru/20201011/mvd-1579167241.html

Полицейский в беде не бросит: в Керчи спасли одинокую пожилую женщину

В Крыму сотрудники полиции помоги вернуться домой одинокой пожилой женщине, страдающей потерей памяти, сообщается на сайте Министерства внутренних дел... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T08:00

2020-10-11T08:00

2020-10-11T08:10

хорошие новости

хорошие новости

красный крест

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> В Крыму сотрудники полиции помоги вернуться домой одинокой пожилой женщине, страдающей потерей памяти, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.Первыми обнаружили исчезновение 82-летней керчанки ее соседи. Обеспокоенные тем, что двери квартиры открыты, а пожилую женщину уже несколько дней никто не видел, они обратились к участковому, капитану полиции Виталию Иванову.Полицейский обеспечил сохранность покинутой квартиры и приступил к установлению местонахождения ее хозяйки.В это время женщина ходила по улицам города и пыталась выяснить у прохожих, где она живет. Керчане посоветовали ей обратиться в местное отделение общественного движения Красный Крест, сотрудники которого сообщили в полицию о местонахождении старушки после ее появления.Пока участковые ехали за женщиной, общественники приютили ее, накормили и вместе ждали помощи. Когда капитан полиции Виталий Иванов привез женщину домой, та узнала свое жилье, а соседи подтвердили ее личность.Пенсионерка сердечно поблагодарила правоохранителей за помощь, а стражи правопорядка взяли на контроль дальнейшую судьбу женщины и договорились, что представители Красного Креста будут за ней присматривать.

https://ria.ru/20200927/politsiya-1577836072.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, красный крест, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия