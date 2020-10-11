Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201011/mvd-1579167241.html
Полицейский в беде не бросит: в Керчи спасли одинокую пожилую женщину
В Крыму сотрудники полиции помоги вернуться домой одинокой пожилой женщине, страдающей потерей памяти, сообщается на сайте Министерства внутренних дел... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T08:00
2020-10-11T08:10
хорошие новости
хорошие новости
красный крест
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574564030_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_0132044f99bf82ff30efbd5b14c29817.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> В Крыму сотрудники полиции помоги вернуться домой одинокой пожилой женщине, страдающей потерей памяти, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.Первыми обнаружили исчезновение 82-летней керчанки ее соседи. Обеспокоенные тем, что двери квартиры открыты, а пожилую женщину уже несколько дней никто не видел, они обратились к участковому, капитану полиции Виталию Иванову.Полицейский обеспечил сохранность покинутой квартиры и приступил к установлению местонахождения ее хозяйки.В это время женщина ходила по улицам города и пыталась выяснить у прохожих, где она живет. Керчане посоветовали ей обратиться в местное отделение общественного движения Красный Крест, сотрудники которого сообщили в полицию о местонахождении старушки после ее появления.Пока участковые ехали за женщиной, общественники приютили ее, накормили и вместе ждали помощи. Когда капитан полиции Виталий Иванов привез женщину домой, та узнала свое жилье, а соседи подтвердили ее личность.Пенсионерка сердечно поблагодарила правоохранителей за помощь, а стражи правопорядка взяли на контроль дальнейшую судьбу женщины и договорились, что представители Красного Креста будут за ней присматривать.
https://ria.ru/20200927/politsiya-1577836072.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574564030_109:0:1776:1250_1400x0_80_0_0_a46d5ac0ded23beb314deb35751b3b0b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, красный крест, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

Полицейский в беде не бросит: в Керчи спасли одинокую пожилую женщину

08:00 11.10.2020 (обновлено: 08:10 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Крыму сотрудники полиции помоги вернуться домой одинокой пожилой женщине, страдающей потерей памяти, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Первыми обнаружили исчезновение 82-летней керчанки ее соседи. Обеспокоенные тем, что двери квартиры открыты, а пожилую женщину уже несколько дней никто не видел, они обратились к участковому, капитану полиции Виталию Иванову.
Инспекторы ДПС лейтенант Сергей Буравлев и сержант Александр Мурашов - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 18:00Хорошие новости
Воронежские полицейские спасли из пожара пожилую женщину и двоих детей
Полицейский обеспечил сохранность покинутой квартиры и приступил к установлению местонахождения ее хозяйки.
В это время женщина ходила по улицам города и пыталась выяснить у прохожих, где она живет. Керчане посоветовали ей обратиться в местное отделение общественного движения Красный Крест, сотрудники которого сообщили в полицию о местонахождении старушки после ее появления.
Пока участковые ехали за женщиной, общественники приютили ее, накормили и вместе ждали помощи. Когда капитан полиции Виталий Иванов привез женщину домой, та узнала свое жилье, а соседи подтвердили ее личность.
Пенсионерка сердечно поблагодарила правоохранителей за помощь, а стражи правопорядка взяли на контроль дальнейшую судьбу женщины и договорились, что представители Красного Креста будут за ней присматривать.
 
Обсудить1
Хорошие новостиХорошие новостиКрасный КрестМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
09:43Падение мотоциклиста с разведенного моста в Петербурге попало на видео
09:30Глава НКР обвинил Азербайджан в политике геноцида
09:26Названы три продукта, которые помогут быстрее похудеть
09:25Глава НКР заявил о несоблюдении режима прекращения огня в Карабахе
09:18Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско отказался от госпитализации
09:18"Обойдется без дождей". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:15Глава НКР заявил, что Карабах осуществляет право на самозащиту
09:15Воробьев рассказал, почему важно не допустить карантина в Подмосковье
09:08Собянин объяснил, почему Москва не закрывает инвестиционные программы
09:03В Москве еще 1186 пациентов вылечились от COVID-19
09:03Собянин: нужно пройти историю с коронавирусом без потерь
09:02Около 700 врачей направили в Подмосковье для помощи пациентам с COVID-19
08:52В Баку заявили об уничтожении армянского беспилотника
08:42В Азербайджане заявили о семи погибших при обстреле города Гянджа
08:41Пашинян призвал признать право Карабаха на самоопределение
08:40Собянин рассказал о лайт-варианте в борьбе с пандемией в Москве
08:25Ракету со сверхбыстрым "Союзом" вывезли на стартовый комплекс Байконура
08:19В Таиланде не менее 20 человек погибли при столкновении поезда и автобуса
07:52Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения
Лента новостейМолния