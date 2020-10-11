https://ria.ru/20201011/mvd-1579167241.html
Полицейский в беде не бросит: в Керчи спасли одинокую пожилую женщину
В Крыму сотрудники полиции помоги вернуться домой одинокой пожилой женщине, страдающей потерей памяти, сообщается на сайте Министерства внутренних дел... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T08:00
2020-10-11T08:00
2020-10-11T08:10
хорошие новости
хорошие новости
красный крест
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574564030_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_0132044f99bf82ff30efbd5b14c29817.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> В Крыму сотрудники полиции помоги вернуться домой одинокой пожилой женщине, страдающей потерей памяти, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.Первыми обнаружили исчезновение 82-летней керчанки ее соседи. Обеспокоенные тем, что двери квартиры открыты, а пожилую женщину уже несколько дней никто не видел, они обратились к участковому, капитану полиции Виталию Иванову.Полицейский обеспечил сохранность покинутой квартиры и приступил к установлению местонахождения ее хозяйки.В это время женщина ходила по улицам города и пыталась выяснить у прохожих, где она живет. Керчане посоветовали ей обратиться в местное отделение общественного движения Красный Крест, сотрудники которого сообщили в полицию о местонахождении старушки после ее появления.Пока участковые ехали за женщиной, общественники приютили ее, накормили и вместе ждали помощи. Когда капитан полиции Виталий Иванов привез женщину домой, та узнала свое жилье, а соседи подтвердили ее личность.Пенсионерка сердечно поблагодарила правоохранителей за помощь, а стражи правопорядка взяли на контроль дальнейшую судьбу женщины и договорились, что представители Красного Креста будут за ней присматривать.
https://ria.ru/20200927/politsiya-1577836072.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574564030_109:0:1776:1250_1400x0_80_0_0_a46d5ac0ded23beb314deb35751b3b0b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, красный крест, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Крыму сотрудники полиции помоги вернуться домой одинокой пожилой женщине, страдающей потерей памяти, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Первыми обнаружили исчезновение 82-летней керчанки ее соседи. Обеспокоенные тем, что двери квартиры открыты, а пожилую женщину уже несколько дней никто не видел, они обратились к участковому, капитану полиции Виталию Иванову.
Полицейский обеспечил сохранность покинутой квартиры и приступил к установлению местонахождения ее хозяйки.
В это время женщина ходила по улицам города и пыталась выяснить у прохожих, где она живет. Керчане посоветовали ей обратиться в местное отделение общественного движения Красный Крест, сотрудники которого сообщили в полицию о местонахождении старушки после ее появления.
Пока участковые ехали за женщиной, общественники приютили ее, накормили и вместе ждали помощи. Когда капитан полиции Виталий Иванов привез женщину домой, та узнала свое жилье, а соседи подтвердили ее личность.
Пенсионерка сердечно поблагодарила правоохранителей за помощь, а стражи правопорядка взяли на контроль дальнейшую судьбу женщины и договорились, что представители Красного Креста будут за ней присматривать.