Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:48 11.10.2020 (обновлено: 00:01 12.10.2020)
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Державшая новорожденную девочку в шкафу женщина в начале года рассталась с избивавшим ее мужем, рассказали соседи семьи "Комсомольской правде".
Ранее стало известно об инциденте в Карпинске. Подруги местной жительницы нашли в шкафу истощенного полугодовалого ребенка, когда пришли к ней в гости. Девочка весила всего 3,1 килограмма. Они забрали ребенка и сообщили о произошедшем в полицию, возбуждено уголовное дело.
9 октября, 18:24Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафуПервые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.
Как пишет КП, новорожденной девочке удалось выжить потому, что ее подкармливал брат.
Также, по информации издания, ее трехлетняя сестра в детском саду рассказывала о насилии над младенцем, но взрослые не верили ей, потому что ее мать не становилась на учет в связи с беременностью.
Ранее в пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что пострадавшая девочка восстанавливается: ест, спит и играет. Мать ребенка поместили в психиатрическую больницу.