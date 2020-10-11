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Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
Державшая новорожденную девочку в шкафу женщина в начале года рассталась с избивавшим ее мужем, рассказали соседи семьи "Комсомольской правде". РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T22:48
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свердловская область
карпинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Державшая новорожденную девочку в шкафу женщина в начале года рассталась с избивавшим ее мужем, рассказали соседи семьи <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольской правде"</a>.Ранее стало известно об инциденте в <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинске</a>. Подруги местной жительницы нашли в шкафу истощенного полугодовалого ребенка, когда пришли к ней в гости. Девочка весила всего 3,1 килограмма. Они забрали ребенка и сообщили о произошедшем в полицию, возбуждено уголовное дело. Как пишет КП, новорожденной девочке удалось выжить потому, что ее подкармливал брат. Также, по информации издания, ее трехлетняя сестра в детском саду рассказывала о насилии над младенцем, но взрослые не верили ей, потому что ее мать не становилась на учет в связи с беременностью.Ранее в пресс-службе Минздрава <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> сообщили, что пострадавшая девочка восстанавливается: ест, спит и играет. Мать ребенка поместили в психиатрическую больницу.
https://ria.ru/20201009/mest-muzhu-pyat-mesyatsev-mat-derzhala-novorozhdennuyu-v-shkafu-1579090693.html
Здоровья девочке!
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свердловская область
карпинск
РИА Новости
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свердловская область, карпинск, происшествия

Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу

22:48 11.10.2020 (обновлено: 00:01 12.10.2020)
 
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Державшая новорожденную девочку в шкафу женщина в начале года рассталась с избивавшим ее мужем, рассказали соседи семьи "Комсомольской правде".
Ранее стало известно об инциденте в Карпинске. Подруги местной жительницы нашли в шкафу истощенного полугодовалого ребенка, когда пришли к ней в гости. Девочка весила всего 3,1 килограмма. Они забрали ребенка и сообщили о произошедшем в полицию, возбуждено уголовное дело.
Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 18:24
Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафуПервые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против 37-летней жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело.
Как пишет КП, новорожденной девочке удалось выжить потому, что ее подкармливал брат.
Также, по информации издания, ее трехлетняя сестра в детском саду рассказывала о насилии над младенцем, но взрослые не верили ей, потому что ее мать не становилась на учет в связи с беременностью.
Ранее в пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что пострадавшая девочка восстанавливается: ест, спит и играет. Мать ребенка поместили в психиатрическую больницу.
 
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Свердловская областьКарпинскПроисшествия
 
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