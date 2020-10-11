https://ria.ru/20201011/mladenets-1579326605.html

Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу

Державшая новорожденную девочку в шкафу женщина в начале года рассталась с избивавшим ее мужем, рассказали соседи семьи "Комсомольской правде". РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T22:48

2020-10-11T22:48

2020-10-12T00:01

свердловская область

карпинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579142562_0:46:960:586_1400x0_80_0_0_71094ea7db0bdf0cb750ad6e0163dd31.jpg

<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Державшая новорожденную девочку в шкафу женщина в начале года рассталась с избивавшим ее мужем, рассказали соседи семьи <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольской правде"</a>.Ранее стало известно об инциденте в <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинске</a>. Подруги местной жительницы нашли в шкафу истощенного полугодовалого ребенка, когда пришли к ней в гости. Девочка весила всего 3,1 килограмма. Они забрали ребенка и сообщили о произошедшем в полицию, возбуждено уголовное дело. Как пишет КП, новорожденной девочке удалось выжить потому, что ее подкармливал брат. Также, по информации издания, ее трехлетняя сестра в детском саду рассказывала о насилии над младенцем, но взрослые не верили ей, потому что ее мать не становилась на учет в связи с беременностью.Ранее в пресс-службе Минздрава <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> сообщили, что пострадавшая девочка восстанавливается: ест, спит и играет. Мать ребенка поместили в психиатрическую больницу.

https://ria.ru/20201009/mest-muzhu-pyat-mesyatsev-mat-derzhala-novorozhdennuyu-v-shkafu-1579090693.html

A AA Здоровья девочке! 10

8

свердловская область

карпинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, карпинск, происшествия