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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201011/minsk-1579285492.html
Милиция применила водометы против протестующих в Минске
В Минске милиция применила против протестующих водометы и светошумовые гранаты, сообщили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T15:36
2020-10-11T20:37
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a> милиция применила против протестующих водометы и светошумовые гранаты, сообщили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы."В центре Минска скопилось много людей, мероприятие несанкционированное. В отношении протестующих применены водометы и светошумовые гранаты", — официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич.Милиция в очередной раз призывает отказаться от участия в несанкционированной акции, добавила Ганусевич, отметив, что задержаны несколько десятков протестующих.Cегодня в Минске проходит очередной не согласованный с властями "марш гордости". Милиция перешла на усиленный вариант несения службы, в центр города стянули спецтехнику. Правоохранители проводят задержания, в частности — журналистов, освещающих акцию протеста. Среди задержанных есть и корреспондент РИА Новости Сергей Попов. Его доставили в РУВД "Октябрьское", а спустя три часа отпустили.Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции по всей в стране проходят уже более двух месяцев, самые массовые — в выходные. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579028349.html
Лучше бы эту воду отправили нуждающимся в Крым.
953
Правильно.
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минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры задержания митингующих в Минске
Задержания начались в центре Минска, где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию
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минск, в мире

Милиция применила водометы против протестующих в Минске

15:36 11.10.2020 (обновлено: 20:37 11.10.2020)
 
© REUTERS / StringerВодомет на акции оппозиции в Минске
Водомет на акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Минске милиция применила против протестующих водометы и светошумовые гранаты, сообщили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы.
"В центре Минска скопилось много людей, мероприятие несанкционированное. В отношении протестующих применены водометы и светошумовые гранаты", — официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич.
Милиция в очередной раз призывает отказаться от участия в несанкционированной акции, добавила Ганусевич, отметив, что задержаны несколько десятков протестующих.
Cегодня в Минске проходит очередной не согласованный с властями "марш гордости". Милиция перешла на усиленный вариант несения службы, в центр города стянули спецтехнику.
Правоохранители проводят задержания, в частности — журналистов, освещающих акцию протеста. Среди задержанных есть и корреспондент РИА Новости Сергей Попов. Его доставили в РУВД "Октябрьское", а спустя три часа отпустили.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции по всей в стране проходят уже более двух месяцев, самые массовые — в выходные. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.
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