https://ria.ru/20201011/minsk-1579255815.html

В центре Минска усилили меры безопасности

В центре Минска, где ожидается очередная несанкционированная акция оппозиции, усиливают меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T10:52

2020-10-11T10:52

2020-10-11T15:03

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 окт — РИА Новости.</strong> В центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, где ожидается очередная несанкционированная акция оппозиции, усиливают меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Несколько единиц спецтехники уже дежурят возле Дома офицеров, на противоположной от Дворца Республики стороне проспекта Независимости. Площадь у самого дворца пока пустует, но на Интернациональную улицу, которая проходит позади здания, прибыли армейские грузовики. Из них выходят люди в военной форме с автоматами Калашникова.Еще одна колонна спецтехники, среди которой есть и водометы, проехала по проспекту Независимости к центру.Люди в военной форме огораживают забором стелу "Минск — город-герой", которую участники несанкционированной акции в очередной раз объявили местом сбора.На улице Саперов, в непосредственной близости от резиденции президента, припаркованы армейские грузовики, водометы, заградительные машины и авто, в прицепах которых колючая проволока, а между зданием БелЭКСПО и резиденцией президента стоят десять бронетранспортеров.Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/es-1579073878.html

Oleh Brown Бездельники не хотят работать, а хотят получать дотации от ЕС☝️😀. Тунеядцы✌️😁😂 99

Телепут Запут Так Лукашенко говорил что закончились. С такой гордостью... 94

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В центр Минска прибывает военная техника и водометы Усиление в центре Минска, где в воскресенье запланирована очередная акция оппозиции. Колонна армейских грузовиков прибыла на улицу Интернациональная, которая находится с задней стороны дворца Республики. Из автомобилей выходят люди в военной форме с автоматами Калашникова. Другая колонна спецтехники, включая водомёты, проехала по проспекту Независимости из области в сторону центра. 2020-10-11T10:52 true PT0M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире