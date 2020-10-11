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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201011/minsk-1579255815.html
В центре Минска усилили меры безопасности
В центре Минска, где ожидается очередная несанкционированная акция оппозиции, усиливают меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T10:52
2020-10-11T15:03
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 11 окт — РИА Новости.</strong> В центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, где ожидается очередная несанкционированная акция оппозиции, усиливают меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Несколько единиц спецтехники уже дежурят возле Дома офицеров, на противоположной от Дворца Республики стороне проспекта Независимости. Площадь у самого дворца пока пустует, но на Интернациональную улицу, которая проходит позади здания, прибыли армейские грузовики. Из них выходят люди в военной форме с автоматами Калашникова.Еще одна колонна спецтехники, среди которой есть и водометы, проехала по проспекту Независимости к центру.Люди в военной форме огораживают забором стелу "Минск — город-герой", которую участники несанкционированной акции в очередной раз объявили местом сбора.На улице Саперов, в непосредственной близости от резиденции президента, припаркованы армейские грузовики, водометы, заградительные машины и авто, в прицепах которых колючая проволока, а между зданием БелЭКСПО и резиденцией президента стоят десять бронетранспортеров.Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/es-1579073878.html
Бездельники не хотят работать, а хотят получать дотации от ЕС☝️😀. Тунеядцы✌️😁😂
99
Так Лукашенко говорил что закончились. С такой гордостью...
94
22
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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В центр Минска прибывает военная техника и водометы
Усиление в центре Минска, где в воскресенье запланирована очередная акция оппозиции. Колонна армейских грузовиков прибыла на улицу Интернациональная, которая находится с задней стороны дворца Республики. Из автомобилей выходят люди в военной форме с автоматами Калашникова. Другая колонна спецтехники, включая водомёты, проехала по проспекту Независимости из области в сторону центра.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

В центре Минска усилили меры безопасности

10:52 11.10.2020 (обновлено: 15:03 11.10.2020)
 
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МИНСК, 11 окт — РИА Новости. В центре Минска, где ожидается очередная несанкционированная акция оппозиции, усиливают меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько единиц спецтехники уже дежурят возле Дома офицеров, на противоположной от Дворца Республики стороне проспекта Независимости. Площадь у самого дворца пока пустует, но на Интернациональную улицу, которая проходит позади здания, прибыли армейские грузовики. Из них выходят люди в военной форме с автоматами Калашникова.
Еще одна колонна спецтехники, среди которой есть и водометы, проехала по проспекту Независимости к центру.
Люди в военной форме огораживают забором стелу "Минск — город-герой", которую участники несанкционированной акции в очередной раз объявили местом сбора.
На улице Саперов, в непосредственной близости от резиденции президента, припаркованы армейские грузовики, водометы, заградительные машины и авто, в прицепах которых колючая проволока, а между зданием БелЭКСПО и резиденцией президента стоят десять бронетранспортеров.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные — по воскресеньям.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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