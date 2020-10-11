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На Красноярском водохранилище нашли живыми четырех пропавших рыбаков
Спасатели нашли живыми четырех рыбаков, пропавших в пятницу в результате столкновения двух лодок на Красноярском водохранилище, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T06:43
2020-10-11T06:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Спасатели нашли живыми четырех рыбаков, пропавших в пятницу в результате столкновения двух лодок на Красноярском водохранилище, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Ранее в МЧС заявили, что в пятницу, 9 октября, две лодки, в которых находились шесть человек, перевернулись в районе залива <a href="http://ria.ru/location_Kamenka/" target="_blank" data-auto="true">Каменка</a> Красноярского водохранилища, один человек погиб, один спасся, судьба четырех была неизвестна. На поиски были ориентированы спасатели и полицейские <a href="http://ria.ru/location_Balakhtinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Балахтинского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>.
https://ria.ru/20200519/1571653656.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

На Красноярском водохранилище нашли живыми четырех пропавших рыбаков

06:43 11.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСпасатели во время показательных учений по ликвидации последствий весеннего половодья в Московской области
Спасатели во время показательных учений по ликвидации последствий весеннего половодья в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Спасатели нашли живыми четырех рыбаков, пропавших в пятницу в результате столкновения двух лодок на Красноярском водохранилище, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Ранее в МЧС заявили, что в пятницу, 9 октября, две лодки, в которых находились шесть человек, перевернулись в районе залива Каменка Красноярского водохранилища, один человек погиб, один спасся, судьба четырех была неизвестна. На поиски были ориентированы спасатели и полицейские Балахтинского района Красноярского края.
"Только что поступила информация, что спасатели СРПСО (Сибирского регионального поисково-спасательного отряда - ред.) МЧС России в составе восьми человек на плавсредстве, обследуя район происшествия, на одном из островков нашли четырех рыбаков живыми", - сказала представитель главка.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
 
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