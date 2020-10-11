https://ria.ru/20201011/mchs-1579240187.html

На Красноярском водохранилище нашли живыми четырех пропавших рыбаков

Спасатели нашли живыми четырех рыбаков, пропавших в пятницу в результате столкновения двух лодок на Красноярском водохранилище, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T06:43

2020-10-11T06:43

2020-10-11T06:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Спасатели нашли живыми четырех рыбаков, пропавших в пятницу в результате столкновения двух лодок на Красноярском водохранилище, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Ранее в МЧС заявили, что в пятницу, 9 октября, две лодки, в которых находились шесть человек, перевернулись в районе залива <a href="http://ria.ru/location_Kamenka/" target="_blank" data-auto="true">Каменка</a> Красноярского водохранилища, один человек погиб, один спасся, судьба четырех была неизвестна. На поиски были ориентированы спасатели и полицейские <a href="http://ria.ru/location_Balakhtinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Балахтинского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>.

https://ria.ru/20200519/1571653656.html

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красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия