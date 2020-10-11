https://ria.ru/20201011/makedoniya-1579047208.html

Фанар принялся тиражировать украинский церковный сценарий

Ровно два года назад Константинопольский патриархат легализовал украинских раскольников, чтобы те образовали "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Впоследствии... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T08:00

2020-10-11T08:00

2020-10-11T09:02

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

зоран заев

афон (гора)

аналитика - религия и мировоззрение

петр порошенко

русская православная церковь

нато

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_0:232:3072:1959_1400x0_80_0_0_50e3298d1fcaf4a79d434569edaa0626.jpg

<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Олег Налисник. </strong>Ровно два года назад Константинопольский патриархат легализовал украинских раскольников, чтобы те образовали "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Впоследствии это привело к катастрофе в христианском мире — началась волна разделений. И вот теперь церковный Стамбул замышляет новую авантюру, на этот раз в Северной Македонии. События там разворачиваются точь-в-точь по украинскому сценарию, но с одним важным отличием. О том, чем это обернется, — в материале РИА Новости.Все по-новомуТо, что анафему на украинских раскольников наложила Русская православная церковь и только она, согласно канонам, вправе их отменить, в Стамбуле никого не волновало. Там были важны только просьбы политиков. Два года назад о создании "независимой церкви" Константинополь попросили не простые верующие, а самый главный политик Украины — президент Петр Порошенко. Он считал, что украинскому народу не хватает свободы. Об этом президент заявил в апреле 2018-го на личной встрече с патриархом Варфоломеем. Что интересно, спустя пару месяцев его слова, практически дословно, повторил другой политик — глава Северной Македонии Георге Иванов.Практически идентична с Украиной и религиозная ситуация. С конца 1950-х в стране действует "Македонская православная церковь", возникшая в результате сложных политических перипетий. В начале XX века, после освобождения от османского владычества, Македония стала частью Королевства Болгария. Соответственно, ее верующие перешли в юрисдикцию Болгарской церкви. Но накануне Первой мировой войны ситуация резко поменялась: македонские земли достались Сербскому королевству. Вместе с политической юрисдикцией поменялась и церковная. С тех пор местные православные подчиняются Белграду.С приходом к власти коммунистов и образованием Югославии в стране усилились идеи македонизма. Националисты приобретали популярность, их лозунги звучали все громче: свой язык, своя культура, церковь. Они требовали возродить Охридскую архиепископию, действовавшую на территории современных Сербии, Македонии, Греции и Болгарии с XI по XVIII век. И коммунисты согласились: в 1958 году они помогли создать независимую религиозную структуру, хотя Сербская церковь была против. Спустя восемь лет отколовшиеся от СПЦ македонцы объявили об автокефалии.Вот только с тех пор этого никто так и не признал. "Македонская церковь" десятки лет находилась в изоляции, и до нее практически никому не было дела. А на просьбу Георге Иванова в 2018-м легализовать раскольников Фанар не ответил. Тогда он был занят Украиной.Те же тезисыСпустя два года украинский автокефальный проект забуксовал. ПЦУ признают всего три поместных церкви: помимо Константинопольской, Элладская и Александрийская. Сама раскольническая структура не расширяется — число приходов так и остановилось на отметке около семи тысяч. Более того, в результате внутренних разногласий ПЦУ покинул один из отцов раскола на Украине — "почетный патриарх" Филарет Денисенко.Автокефальная тема уже не интересует украинскую власть — Петр Порошенко не переизбрался на второй срок, а новый президент Владимир Зеленский демонстративно отстранился от религиозных вопросов. Все это идет вразрез с многочисленными обещаниями патриарха Варфоломея о "скором признании и укреплении" статуса "новой церкви" в мире.И в этот кризисный момент непризнанная "Македонская церковь" напомнила о себе. Правда, устами не верующих, а политиков. Причем абсолютно по схеме Порошенко: забросав Фанар письменными обращениями."Православный народ нашей страны заслуживает церковной независимости и автокефальной Македонской православной церкви с благословения и по решению Константинопольского патриарха", — написал патриарху Варфоломею премьер страны Зоран Заев. Такое ощущение, что текст Заеву подсунули советники Порошенко. Они же, видимо, подсказали схему, на которую должен клюнуть Фанар. Как сообщают греческие СМИ, македонские власти хотят отдать местную непризнанную церковь в юрисдикцию Константинопольского патриархата, чтобы тот ее легализовал. А потом даровать ей томос — грамоту об автокефалии. Какую-то часть приходов греки оставляют за собой. Точно такие же договоренности были два года назад между Порошенко и Варфоломеем.Камень преткновенияНо, в отличие от Украины, с македонцами патриарх не торопится. Видимо, сильно обжегся в прошлый раз. Тогда его решение привело к крупнейшему за многие века расколу в православном мире. А разрыв с Русской православной церковью стоил ему десятков тысяч верующих, переставших ездить на Афон.Теперь на кону серьезный конфликт с Сербской церковью, с которой у церковного Стамбула и так непростые отношения. Дело в том, что в середине нулевых часть паствы "Македонской церкви" вернулась из раскола и теперь в стране действуют две структуры. Поэтому единства по поводу автокефалии у македонцев нет.Кроме того, греки выдвинули раскольникам ряд условий. Во-первых, Фанар хочет контролировать наиболее значимые храмы и обители — в первую очередь знаменитый Охридский монастырь. Во-вторых, настаивает на другом названии для структуры. Тут свою роль сыграли и национальные чувства.В 1991-м, когда распалась Югославия, разгорелся спор между македонцами и греками. Последние обвиняли Скопье в узурпации исторического имени их земель. В античные времена область Македония занимала не только территорию современного одноименного государства, но и значительную часть северной Греции. Греки считают эти земли своими, ведь там жили практически их земляки. А идею "славянского македонизма", появившуюся лишь в XIX веке, считают искусственной.В итоге многолетние споры привели к официальному переименованию балканской республики: с прошлого года это Северная Македония. Просто же Македония — северная область Греции со столицей в Салониках — кузница кадров Константинопольского патриархата. Теперь, по данным греческих СМИ, вопрос об официальном именовании претендующей на автокефалию структуры вызвал споры между Скопье и Стамбулом. Патриарх Варфоломей, пользуясь разногласиями, настаивает на полуавтономном статусе македонских раскольников. Те же хотят полной независимости."Фанар одержим идеей власти""В вопросе македонской автокефалии, конечно, будет противодействие со стороны греческого духовенства. Но Фанар куда больше волнует идея Вселенского патриархата — то есть самого главного в православном мире. Думаю, она возьмет верх", — объясняет РИА Новости политолог Аркадий Малер.Так или иначе, македонский церковный вопрос, по словам эксперта, интересует патриарха Варфоломея довольно давно. Но сейчас в проблему вмешались светские власти. Причем, в отличие от Украины, по мнению Малера, Фанару будет проще реализовать свой план. "Дело в том, что Украина — разнородная страна. И в религиозном плане ее граждане придерживаются идеи "православного славянского братства". А Македония более однородна. Несмотря на то что соседние Греция, Сербия и Болгария считают ее своей землей, македонцы держатся прозападного курса и стараются быть в орбите американского влияния. О чем и свидетельствует недавнее вступление страны в НАТО (30 марта этого года. — Прим. ред.)", — рассуждает политолог.Поэтому легализация македонских раскольников Фанаром по отработанной два года назад схеме, по его мнению, неизбежна. И это, как и с Украиной, приведет к новым потрясениям в православном мире.

https://ria.ru/20200916/ptsu-1577289571.html

1

афон (гора)

скопье

стамбул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константинопольский патриархат, зоран заев, афон (гора), аналитика - религия и мировоззрение, петр порошенко, русская православная церковь, нато, владимир зеленский, скопье, стамбул, в мире