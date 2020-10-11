https://ria.ru/20201011/lukashenko-1579324388.html

Двум оппозиционерам изменили меру пресечения после беседы с Лукашенко

Двоим арестованным представителям оппозиции Белоруссии после встречи с президентом Александром Лукашенко в СИЗО КГБ изменили меру пресечения, сообщил в... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T22:06

2020-10-11T22:06

2020-10-12T00:06

протесты в белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

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<strong>МИНСК, 11 окт — РИА Новости.</strong> Двоим арестованным представителям оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> после встречи с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> в СИЗО КГБ изменили меру пресечения, сообщил в воскресенье государственный телеканал "<a href="https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/" target="_blank">Беларусь 1</a>".В эфире также были показаны кадры, на которых видно, что Воскресенский стоит на улице.В субботу Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после кампании по выборам президента и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы Конституции.Воскресенский, в частности, отметил в интервью телеканалу, что власть готова к диалогу не только на словах, но и на деле. По словам Воскресенского, по итогам встречи с Лукашенко ему поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции, а также представить свое видение по поводу дальнейших шагов со стороны власти по освобождению ряда лиц, которые "не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе".На встрече в СИЗО КГБ накануне, помимо Рабцевича и Воскресенского, присутствовали бывший председатель правления <a href="http://ria.ru/organization_belgazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Белгазпромбанка</a> экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бабарико</a> (Воскресенский ранее был членом инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения политика) и его сын Эдуард, члены президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a>, а также другие представители оппозиции, находящиеся под стражей.Белорусская оппозиция настаивает на проведении конституционной реформы, неоднократно заявляла, что хочет возврата к Конституции республики 1994 года, чтобы, в частности, ограничить количество президентских сроков в стране для одного человека.После выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, в Белоруссии начались массовые акции протеста. На фоне этих акций Лукашенко заявил, что если белорусы хотят реформ, власти завтра же их начнут. После этого в республике была активизирована работа над обновленным вариантом Конституции. Так, Лукашенко заявлял, что ее проект будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта Конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. В пятницу глава государства заявил, что о ходе работы над Основным законом белорусам будет доложено на Всебелорусском народном собрании.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Рома Филл Чё ? двое сдулись ? Повинились перед Батькой ? 50

Стас Титов Я думал он место себе осматривает а он благотворительностью занимался. 48

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белоруссия

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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия