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На Красноярском водохранилище перевернулись две лодки
Две лодки, в которых находились шесть человек, перевернулись в пятницу в районе залива Каменка на Красноярском водохранилище, один человек погиб, один спасся,... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T05:53
2020-10-11T05:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
каменка
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Две лодки, в которых находились шесть человек, перевернулись в пятницу в районе залива <a href="http://ria.ru/location_Kamenka/" target="_blank" data-auto="true">Каменка</a> на Красноярском водохранилище, один человек погиб, один спасся, судьба четырех пока неизвестна, сообщили в воскресенье журналистам в краевом главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.По данным пресс-службы ведомства, об инциденте очевидцы сообщили по спутниковой связи в субботу. Рыбаки обнаружили человека и с ним - погибшего на берегу в 70-80 километрах выше плотины Красноярской ГЭС.
https://ria.ru/20200504/1570950098.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каменка, происшествия

На Красноярском водохранилище перевернулись две лодки

05:53 11.10.2020 (обновлено: 05:59 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Две лодки, в которых находились шесть человек, перевернулись в пятницу в районе залива Каменка на Красноярском водохранилище, один человек погиб, один спасся, судьба четырех пока неизвестна, сообщили в воскресенье журналистам в краевом главке МЧС.
"Девятого октября ... ориентировочно в 20.00 (16.00 мск - ред.) произошло опрокидывание двух лодок "Прогресс" в районе залива Каменка, в которых находилось 6 человек, из них: 1 человек спасён, 1 человек погиб, судьба 4 человек неизвестна", - сказала представитель главка.
По данным пресс-службы ведомства, об инциденте очевидцы сообщили по спутниковой связи в субботу. Рыбаки обнаружили человека и с ним - погибшего на берегу в 70-80 километрах выше плотины Красноярской ГЭС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КаменкаПроисшествия
 
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