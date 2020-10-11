https://ria.ru/20201011/lodka-1579239552.html

На Красноярском водохранилище перевернулись две лодки

Две лодки, в которых находились шесть человек, перевернулись в пятницу в районе залива Каменка на Красноярском водохранилище, один человек погиб, один спасся,... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T05:53

2020-10-11T05:53

2020-10-11T05:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

каменка

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Две лодки, в которых находились шесть человек, перевернулись в пятницу в районе залива <a href="http://ria.ru/location_Kamenka/" target="_blank" data-auto="true">Каменка</a> на Красноярском водохранилище, один человек погиб, один спасся, судьба четырех пока неизвестна, сообщили в воскресенье журналистам в краевом главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.По данным пресс-службы ведомства, об инциденте очевидцы сообщили по спутниковой связи в субботу. Рыбаки обнаружили человека и с ним - погибшего на берегу в 70-80 километрах выше плотины Красноярской ГЭС.

https://ria.ru/20200504/1570950098.html

каменка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каменка, происшествия