Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201011/limfouzly-1579240919.html
Мясников рассказал, как выявить рак по лимфоузлам
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что увеличенные лимфоузлы над ключицей являются признаками онкологии. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T07:15
2020-10-11T07:15
александр мясников (врач)
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_0:386:7360:4526_1400x0_80_0_0_bbbe3891415d8936c67570fd2553f90f.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> рассказал в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия 1</a>", что увеличенные лимфоузлы над ключицей являются признаками онкологии.По его словам, увеличение лимфоузлов, как правило, является реакцией иммунной системы на различные изменения в организме. "Это может быть при хронической усталости, ОРВИ, больных зубах и даже из-за кошачьих царапин", - пояснил врач.Однако существуют места, где увеличение лимфоузлов свидетельствуют об опасных заболеваниях."Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел – это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы – это все-таки когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы", - предупредил телеведущий.Мясников добавил, что лимфоузел считается увеличенным при размере один сантиметр и более. При этом если он мягкий, подвижный, не спаян с окружающими тканями, то это не является опасным."Идти (к врачу. – прим. ред.) надо тогда, когда лимфоузел реально увеличен, болит, спаян с кожей, твердый", - заключил медик.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/schitovidka-1578890097.html
https://ria.ru/20201008/sonlivost-1578841444.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_406:0:6955:4912_1400x0_80_0_0_fb9a46516b104525b5af41b91cf66c53.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников рассказал, как выявить рак по лимфоузлам

07:15 11.10.2020
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина с болью в шее
Мужчина с болью в шее - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что увеличенные лимфоузлы над ключицей являются признаками онкологии.
По его словам, увеличение лимфоузлов, как правило, является реакцией иммунной системы на различные изменения в организме. "Это может быть при хронической усталости, ОРВИ, больных зубах и даже из-за кошачьих царапин", - пояснил врач.
Врачи из Центра спасательных операций особого риска Лидер МЧС России проводят прием всех желающих в фельдшерско-акушерском пункте в районе Катманду Балуджу - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 17:55
Россиянам напомнили, чем опасны проблемы со щитовидкой
Однако существуют места, где увеличение лимфоузлов свидетельствуют об опасных заболеваниях.
"Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел – это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы – это все-таки когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы", - предупредил телеведущий.
Мясников добавил, что лимфоузел считается увеличенным при размере один сантиметр и более. При этом если он мягкий, подвижный, не спаян с окружающими тканями, то это не является опасным.
"Идти (к врачу. – прим. ред.) надо тогда, когда лимфоузел реально увеличен, болит, спаян с кожей, твердый", - заключил медик.
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 14:55
Названы причины дневной сонливости
 
Обсудить4
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
09:43Падение мотоциклиста с разведенного моста в Петербурге попало на видео
09:30Глава НКР обвинил Азербайджан в политике геноцида
09:26Названы три продукта, которые помогут быстрее похудеть
09:25Глава НКР заявил о несоблюдении режима прекращения огня в Карабахе
09:18Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско отказался от госпитализации
09:18"Обойдется без дождей". Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:15Глава НКР заявил, что Карабах осуществляет право на самозащиту
09:15Воробьев рассказал, почему важно не допустить карантина в Подмосковье
09:08Собянин объяснил, почему Москва не закрывает инвестиционные программы
09:03В Москве еще 1186 пациентов вылечились от COVID-19
09:03Собянин: нужно пройти историю с коронавирусом без потерь
09:02Около 700 врачей направили в Подмосковье для помощи пациентам с COVID-19
08:52В Баку заявили об уничтожении армянского беспилотника
08:42В Азербайджане заявили о семи погибших при обстреле города Гянджа
08:41Пашинян призвал признать право Карабаха на самоопределение
08:40Собянин рассказал о лайт-варианте в борьбе с пандемией в Москве
08:25Ракету со сверхбыстрым "Союзом" вывезли на стартовый комплекс Байконура
08:19В Таиланде не менее 20 человек погибли при столкновении поезда и автобуса
07:52Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения
Лента новостейМолния