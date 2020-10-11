https://ria.ru/20201011/limfouzly-1579240919.html
Мясников рассказал, как выявить рак по лимфоузлам
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что увеличенные лимфоузлы над ключицей являются признаками онкологии. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T07:15
2020-10-11T07:15
2020-10-11T07:15
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> рассказал в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия 1</a>", что увеличенные лимфоузлы над ключицей являются признаками онкологии.По его словам, увеличение лимфоузлов, как правило, является реакцией иммунной системы на различные изменения в организме. "Это может быть при хронической усталости, ОРВИ, больных зубах и даже из-за кошачьих царапин", - пояснил врач.Однако существуют места, где увеличение лимфоузлов свидетельствуют об опасных заболеваниях."Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел – это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы – это все-таки когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы", - предупредил телеведущий.Мясников добавил, что лимфоузел считается увеличенным при размере один сантиметр и более. При этом если он мягкий, подвижный, не спаян с окружающими тканями, то это не является опасным."Идти (к врачу. – прим. ред.) надо тогда, когда лимфоузел реально увеличен, болит, спаян с кожей, твердый", - заключил медик.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/schitovidka-1578890097.html
https://ria.ru/20201008/sonlivost-1578841444.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал в эфире телеканала "Россия 1
", что увеличенные лимфоузлы над ключицей являются признаками онкологии.
По его словам, увеличение лимфоузлов, как правило, является реакцией иммунной системы на различные изменения в организме. "Это может быть при хронической усталости, ОРВИ, больных зубах и даже из-за кошачьих царапин", - пояснил врач.
Однако существуют места, где увеличение лимфоузлов свидетельствуют об опасных заболеваниях.
"Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел – это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы – это все-таки когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы", - предупредил телеведущий.
Мясников добавил, что лимфоузел считается увеличенным при размере один сантиметр и более. При этом если он мягкий, подвижный, не спаян с окружающими тканями, то это не является опасным.
"Идти (к врачу. – прим. ред.) надо тогда, когда лимфоузел реально увеличен, болит, спаян с кожей, твердый", - заключил медик.