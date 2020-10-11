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Шоубиз
https://ria.ru/20201011/ksenofontova--1579267650.html
Звезда сериала "Кухня" рассказала о домогательствах отчима-педофила
Звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" Елена Ксенофонтова стала героиней нового выпуска программы "Секрет на миллион". Она рассказала Лере Кудрявцевой, что... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T12:49
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шоубиз
лера кудрявцева
казахстан
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" Елена Ксенофонтова стала героиней нового выпуска программы "Секрет на миллион". Она рассказала <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Лере Кудрявцевой</a>, что пострадала в детстве от отчима-педофила.Мать актрисы вышла замуж за Владимира Назметова, когда девочке было 7 лет. Семья жила в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a> и не знала о судимости мужчины за педофилию.Назметов жестоко избивал жену, а когда она уходила, домогался падчерицы. При этом он не был алкоголиком. "Он пил для запаха. Даже лицо менялось: начинал всех подозревать, видеть врагов. Какая-то паранойя наступала", — вспомнила Ксенофонтова.За непослушание отчим-садист мог выплеснуть ей в лицо содержимое горшка младшей сестры. Рассказать о происходящем матери будущая актриса боялась.В 8 лет после очередного домогательства Ксенофонтова попыталась покончить с собой, но ее спасли врачи. "Была сложная операция", — призналась женщина.Когда мать все же развелась с педофилом, тот продолжал приходить в их дом и избивать ее.Владимира Назметова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за совращение ребенка. В 2011 году его зарезали в тюрьме.
https://ria.ru/20201005/domogatelstva-1578269381.html
https://ria.ru/20200818/1575943702.html
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лера кудрявцева, казахстан

Звезда сериала "Кухня" рассказала о домогательствах отчима-педофила

12:49 11.10.2020
 
© Yellow, Black & White (2012-2016)Скриншот сериала "Кухня"
Скриншот сериала Кухня - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Yellow, Black & White (2012-2016)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" Елена Ксенофонтова стала героиней нового выпуска программы "Секрет на миллион". Она рассказала Лере Кудрявцевой, что пострадала в детстве от отчима-педофила.
Мать актрисы вышла замуж за Владимира Назметова, когда девочке было 7 лет. Семья жила в Казахстане и не знала о судимости мужчины за педофилию.
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 17:02Шоубиз
Анна Седокова рассказала о пережитых в детстве домогательствах
Назметов жестоко избивал жену, а когда она уходила, домогался падчерицы. При этом он не был алкоголиком. "Он пил для запаха. Даже лицо менялось: начинал всех подозревать, видеть врагов. Какая-то паранойя наступала", — вспомнила Ксенофонтова.
За непослушание отчим-садист мог выплеснуть ей в лицо содержимое горшка младшей сестры. Рассказать о происходящем матери будущая актриса боялась.
В 8 лет после очередного домогательства Ксенофонтова попыталась покончить с собой, но ее спасли врачи. "Была сложная операция", — призналась женщина.
Когда мать все же развелась с педофилом, тот продолжал приходить в их дом и избивать ее.
Владимира Назметова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за совращение ребенка. В 2011 году его зарезали в тюрьме.
Актриса Роуз Макгоуэн - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
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"Зачарованная" обвинила известного режиссера в домогательствах
 
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ШоубизЛера КудрявцеваКазахстан
 
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