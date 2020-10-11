https://ria.ru/20201011/ksenofontova--1579267650.html

Звезда сериала "Кухня" рассказала о домогательствах отчима-педофила

Звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" Елена Ксенофонтова стала героиней нового выпуска программы "Секрет на миллион". Она рассказала Лере Кудрявцевой, что... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T12:49

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шоубиз

лера кудрявцева

казахстан

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" Елена Ксенофонтова стала героиней нового выпуска программы "Секрет на миллион". Она рассказала <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Лере Кудрявцевой</a>, что пострадала в детстве от отчима-педофила.Мать актрисы вышла замуж за Владимира Назметова, когда девочке было 7 лет. Семья жила в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a> и не знала о судимости мужчины за педофилию.Назметов жестоко избивал жену, а когда она уходила, домогался падчерицы. При этом он не был алкоголиком. "Он пил для запаха. Даже лицо менялось: начинал всех подозревать, видеть врагов. Какая-то паранойя наступала", — вспомнила Ксенофонтова.За непослушание отчим-садист мог выплеснуть ей в лицо содержимое горшка младшей сестры. Рассказать о происходящем матери будущая актриса боялась.В 8 лет после очередного домогательства Ксенофонтова попыталась покончить с собой, но ее спасли врачи. "Была сложная операция", — призналась женщина.Когда мать все же развелась с педофилом, тот продолжал приходить в их дом и избивать ее.Владимира Назметова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за совращение ребенка. В 2011 году его зарезали в тюрьме.

https://ria.ru/20201005/domogatelstva-1578269381.html

https://ria.ru/20200818/1575943702.html

казахстан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лера кудрявцева, казахстан