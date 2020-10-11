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https://ria.ru/20201011/krasko-1579247011.html
Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско отказался от госпитализации
Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусом, однако отказался ложиться в больницу. Об этом актер рассказал "Комсомольской правде". РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:18
2020-10-11T09:22
распространение нового коронавируса
иван краско
культура
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Народный артист России <a href="https://ria.ru/person_ivan-krasko/" target="_blank">Иван Краско</a> заразился коронавирусом, однако отказался ложиться в больницу. Об этом актер рассказал <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>. По его словам, 3 и 5 октября он играл в спектаклях в Академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, а 6 октября пришел положительный тест. До этого времени актер не верил в существование COVID-19. "Но вот, чувствую, тяжесть такая, слабость появилась… Думаю: "Чего это такое?". И, правда, тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что не-е-е-т, ребятки, это у вас не получится, — добавил Краско. Артист считает, что причиной заболевания стал "перерасход ресурса". Сейчас актер чувствует себя лучше и скоро собирается вернуться в театр.Ивану Краско в сентябре исполнилось 90 лет.
https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html
https://ria.ru/20200923/krasko-1577560722.html
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иван краско, культура

Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско отказался от госпитализации

09:18 11.10.2020 (обновлено: 09:22 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусом, однако отказался ложиться в больницу. Об этом актер рассказал "Комсомольской правде".
По его словам, 3 и 5 октября он играл в спектаклях в Академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, а 6 октября пришел положительный тест. До этого времени актер не верил в существование COVID-19.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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"Но вот, чувствую, тяжесть такая, слабость появилась… Думаю: "Чего это такое?". И, правда, тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что не-е-е-т, ребятки, это у вас не получится, — добавил Краско.
Артист считает, что причиной заболевания стал "перерасход ресурса".

"Полгода из-за вируса ни черта не делали мы, господи, боже мой! Думал, что разучусь играть, но нет — все вроде бы было в норме. Но перерасход все же случился. Тут-то меня инфекция и клюнула, собака! — добавил Краско.

Сейчас актер чувствует себя лучше и скоро собирается вернуться в театр.
Ивану Краско в сентябре исполнилось 90 лет.
Актер Иван Краско на церемонии вручения премии Золотая Маска в Большом театре - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 01:00
Биография Ивана Краско
 
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Распространение нового коронавирусаИван КраскоКультура
 
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