https://ria.ru/20201011/krasko-1579247011.html

Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско отказался от госпитализации

Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусом, однако отказался ложиться в больницу. Об этом актер рассказал "Комсомольской правде". РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T09:18

2020-10-11T09:18

2020-10-11T09:22

распространение нового коронавируса

иван краско

культура

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Народный артист России <a href="https://ria.ru/person_ivan-krasko/" target="_blank">Иван Краско</a> заразился коронавирусом, однако отказался ложиться в больницу. Об этом актер рассказал <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>. По его словам, 3 и 5 октября он играл в спектаклях в Академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, а 6 октября пришел положительный тест. До этого времени актер не верил в существование COVID-19. "Но вот, чувствую, тяжесть такая, слабость появилась… Думаю: "Чего это такое?". И, правда, тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что не-е-е-т, ребятки, это у вас не получится, — добавил Краско. Артист считает, что причиной заболевания стал "перерасход ресурса". Сейчас актер чувствует себя лучше и скоро собирается вернуться в театр.Ивану Краско в сентябре исполнилось 90 лет.

https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html

https://ria.ru/20200923/krasko-1577560722.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван краско, культура