https://ria.ru/20201011/krasko-1579247011.html
Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско отказался от госпитализации
Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусом, однако отказался ложиться в больницу. Об этом актер рассказал "Комсомольской правде". РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:18
2020-10-11T09:18
2020-10-11T09:22
распространение нового коронавируса
иван краско
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/127296/91/1272969130_0:455:2716:1982_1400x0_80_0_0_f8370eb3044b74d3522212ae0db26f96.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Народный артист России <a href="https://ria.ru/person_ivan-krasko/" target="_blank">Иван Краско</a> заразился коронавирусом, однако отказался ложиться в больницу. Об этом актер рассказал <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>. По его словам, 3 и 5 октября он играл в спектаклях в Академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, а 6 октября пришел положительный тест. До этого времени актер не верил в существование COVID-19. "Но вот, чувствую, тяжесть такая, слабость появилась… Думаю: "Чего это такое?". И, правда, тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что не-е-е-т, ребятки, это у вас не получится, — добавил Краско. Артист считает, что причиной заболевания стал "перерасход ресурса". Сейчас актер чувствует себя лучше и скоро собирается вернуться в театр.Ивану Краско в сентябре исполнилось 90 лет.
https://ria.ru/20201010/simptomy-1579223136.html
https://ria.ru/20200923/krasko-1577560722.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/127296/91/1272969130_0:12:2716:2048_1400x0_80_0_0_b5edcf643c0d833e312406b190fa779f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван краско, культура
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Народный артист России Иван Краско
заразился коронавирусом, однако отказался ложиться в больницу. Об этом актер рассказал "Комсомольской правде"
.
По его словам, 3 и 5 октября он играл в спектаклях в Академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, а 6 октября пришел положительный тест. До этого времени актер не верил в существование COVID-19.
"Но вот, чувствую, тяжесть такая, слабость появилась… Думаю: "Чего это такое?". И, правда, тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что не-е-е-т, ребятки, это у вас не получится, — добавил Краско.
Артист считает, что причиной заболевания стал "перерасход ресурса".
"Полгода из-за вируса ни черта не делали мы, господи, боже мой! Думал, что разучусь играть, но нет — все вроде бы было в норме. Но перерасход все же случился. Тут-то меня инфекция и клюнула, собака! — добавил Краско.
Сейчас актер чувствует себя лучше и скоро собирается вернуться в театр.
Ивану Краско в сентябре исполнилось 90 лет.