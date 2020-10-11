https://ria.ru/20201011/kovid-1579328573.html

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T23:14

2020-10-11T23:14

2020-10-11T23:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579269473_0:0:2145:1206_1400x0_80_0_0_b0c007ea8eadc217d796d4fb57ae8a4a.jpg

<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов, следует из данных на <a href="https://www.who.int/ru" target="_blank">сайте</a> Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).По данным ВОЗ, в мире зарегистрировали 37 109 851 случай заражения коронавирусом, за все время скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным COVID-19.За минувшие сутки, как сообщает ВОЗ, медики по всему миру зафиксировали еще 347 526 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 383 359 новых пациентах, что стало рекордным показателем с начала пандемии.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579325425.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, в мире