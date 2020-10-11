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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/kovid-1579328573.html
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T23:14
2020-10-11T23:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов, следует из данных на <a href="https://www.who.int/ru" target="_blank">сайте</a> Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).По данным ВОЗ, в мире зарегистрировали 37 109 851 случай заражения коронавирусом, за все время скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным COVID-19.За минувшие сутки, как сообщает ВОЗ, медики по всему миру зафиксировали еще 347 526 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 383 359 новых пациентах, что стало рекордным показателем с начала пандемии.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579325425.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, в мире

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов

23:14 11.10.2020 (обновлено: 23:25 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, в мире зарегистрировали 37 109 851 случай заражения коронавирусом, за все время скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным COVID-19.
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За минувшие сутки, как сообщает ВОЗ, медики по всему миру зафиксировали еще 347 526 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 383 359 новых пациентах, что стало рекордным показателем с начала пандемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
 
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