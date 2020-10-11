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https://ria.ru/20201011/kosmonavt-1579296689.html
Российский космонавт обратится в суд из-за оскорблений робота Федора
Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев намерен обратиться в суд из-за оскорбительных постов робота Федора в Twitter. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T17:27
2020-10-11T19:53
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
максим сураев
елена серова
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
александр самокутяев
дмитрий рогозин
юрий гагарин (космонавт)
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Российский космонавт и депутат Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Samokutjaev/" target="_blank">Александр Самокутяев</a> намерен обратиться в суд из-за оскорбительных постов робота Федора в Twitter."Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Suraev/" target="_blank">Максим Сураев</a> тоже. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело", — заявил он изданию <a href="https://pdmnews.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Подъем"</a>.Он также сообщил, что разговаривал на эту тему с главой "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank">Дмитрием Рогозиным</a> и попросил его провести проверку. Тот, по его словам, не знал, "какая грязь идет" от имени агентства, однако отметил, что аккаунт не официальный. Аккаунт робота Федора удалили после серии твитов о якобы пьяных космонавтах. Одним из последних сообщений стал видеоролик 2014 года, на котором Максим Сураев, Александр Самокутяев и <a href="https://ria.ru/person_Elena_Serova/" target="_blank">Елена Серова</a> с борта МКС поздравляют землян с Днем тигра. Робот написал, что Сураев и Самокутяев, у которых красные опухшие лица, пьяны, и попросил вернуть его к полетам вместо живых космонавтов. Красными и опухшими лица становятся в невесомости из-за того, что кровь приливает к голове."Алкоголь там не может присутствовать по двум причинам: во-первых, потому что он запрещен, а вторая причина — если он там присутствует, то газодатчики и специальные уловители моментально все схватят. У нас был третий день работы на станции, мы две ночи не спали. Нас подняли в 12 ночи, сказали, что это задание чуть ли не президентское и нужно снять этот ролик", — прокомментировал видео Самокутяев.Таким образом Федор "отреагировал" на твит Сураева, который попросил у первого космонавта планеты <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gagarin/" target="_blank">Юрия Гагарина</a> прощения за то, что Россия отстает от <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> в космосе: американцы испытывают бустеры для сверхтяжелой ракеты, тогда как российский "Енисей" пока находится на этапе разработки документации.
https://ria.ru/20201011/robot-1579254683.html
https://ria.ru/20191216/1562432741.html
Боже ж мой, какой бред. И это наши космонавты? Я же говорил, что совместные полёты с "радужными" астронавтами США добром не кончатся. Они что? Всерьёз, или это шутка такая? Если это городят космонавты, у кого IQ должен вроде бы быть на высоте, то что говорить о нашем рядовом либерале?
103
А если этот хрен подаст в суд на космонавта - за то, что его назвали "какой-то там хрен"? Не, так далеко мы не уедем. Так мы утратим профессионалов (будут в шарашках сидеть), развалим все производственные связи. А ведь нам ещё на Венеру лететь, а только потом в Рай.
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РИА Новости
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робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), максим сураев, елена серова, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, александр самокутяев, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт)

Российский космонавт обратится в суд из-за оскорблений робота Федора

17:27 11.10.2020 (обновлено: 19:53 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот SKYBOT F-850 "Фёдор", представленный на XIII Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полёты в космос"
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Фёдор, представленный на XIII Международной научно-практической конференции Пилотируемые полёты в космос - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев намерен обратиться в суд из-за оскорбительных постов робота Федора в Twitter.
"Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело", — заявил он изданию "Подъем".
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Фёдор, представленный на конференции Пилотируемые полёты в космос в Центре подготовки космонавтов - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 10:35
Робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений космонавтов
Он также сообщил, что разговаривал на эту тему с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и попросил его провести проверку. Тот, по его словам, не знал, "какая грязь идет" от имени агентства, однако отметил, что аккаунт не официальный.
Аккаунт робота Федора удалили после серии твитов о якобы пьяных космонавтах. Одним из последних сообщений стал видеоролик 2014 года, на котором Максим Сураев, Александр Самокутяев и Елена Серова с борта МКС поздравляют землян с Днем тигра. Робот написал, что Сураев и Самокутяев, у которых красные опухшие лица, пьяны, и попросил вернуть его к полетам вместо живых космонавтов. Красными и опухшими лица становятся в невесомости из-за того, что кровь приливает к голове.
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 16.12.2019
16 декабря 2019, 11:49РИА Наука
Рогозин открестился от твиттера робота Федора
"Алкоголь там не может присутствовать по двум причинам: во-первых, потому что он запрещен, а вторая причина — если он там присутствует, то газодатчики и специальные уловители моментально все схватят. У нас был третий день работы на станции, мы две ночи не спали. Нас подняли в 12 ночи, сказали, что это задание чуть ли не президентское и нужно снять этот ролик", — прокомментировал видео Самокутяев.
Таким образом Федор "отреагировал" на твит Сураева, который попросил у первого космонавта планеты Юрия Гагарина прощения за то, что Россия отстает от США в космосе: американцы испытывают бустеры для сверхтяжелой ракеты, тогда как российский "Енисей" пока находится на этапе разработки документации.
 
Обсудить42
Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Максим СураевЕлена СероваМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАлександр СамокутяевДмитрий РогозинЮрий Гагарин (космонавт)
 
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