https://ria.ru/20201011/kosmonavt-1579296689.html

Российский космонавт обратится в суд из-за оскорблений робота Федора

Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев намерен обратиться в суд из-за оскорбительных постов робота Федора в Twitter. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T17:27

2020-10-11T17:27

2020-10-11T19:53

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

максим сураев

елена серова

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

александр самокутяев

дмитрий рогозин

юрий гагарин (космонавт)

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Российский космонавт и депутат Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Samokutjaev/" target="_blank">Александр Самокутяев</a> намерен обратиться в суд из-за оскорбительных постов робота Федора в Twitter."Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Suraev/" target="_blank">Максим Сураев</a> тоже. Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело", — заявил он изданию <a href="https://pdmnews.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Подъем"</a>.Он также сообщил, что разговаривал на эту тему с главой "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank">Дмитрием Рогозиным</a> и попросил его провести проверку. Тот, по его словам, не знал, "какая грязь идет" от имени агентства, однако отметил, что аккаунт не официальный. Аккаунт робота Федора удалили после серии твитов о якобы пьяных космонавтах. Одним из последних сообщений стал видеоролик 2014 года, на котором Максим Сураев, Александр Самокутяев и <a href="https://ria.ru/person_Elena_Serova/" target="_blank">Елена Серова</a> с борта МКС поздравляют землян с Днем тигра. Робот написал, что Сураев и Самокутяев, у которых красные опухшие лица, пьяны, и попросил вернуть его к полетам вместо живых космонавтов. Красными и опухшими лица становятся в невесомости из-за того, что кровь приливает к голове."Алкоголь там не может присутствовать по двум причинам: во-первых, потому что он запрещен, а вторая причина — если он там присутствует, то газодатчики и специальные уловители моментально все схватят. У нас был третий день работы на станции, мы две ночи не спали. Нас подняли в 12 ночи, сказали, что это задание чуть ли не президентское и нужно снять этот ролик", — прокомментировал видео Самокутяев.Таким образом Федор "отреагировал" на твит Сураева, который попросил у первого космонавта планеты <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gagarin/" target="_blank">Юрия Гагарина</a> прощения за то, что Россия отстает от <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> в космосе: американцы испытывают бустеры для сверхтяжелой ракеты, тогда как российский "Енисей" пока находится на этапе разработки документации.

https://ria.ru/20201011/robot-1579254683.html

https://ria.ru/20191216/1562432741.html

Александр Нелиберда Боже ж мой, какой бред. И это наши космонавты? Я же говорил, что совместные полёты с "радужными" астронавтами США добром не кончатся. Они что? Всерьёз, или это шутка такая? Если это городят космонавты, у кого IQ должен вроде бы быть на высоте, то что говорить о нашем рядовом либерале? 103

Александр Аникин А если этот хрен подаст в суд на космонавта - за то, что его назвали "какой-то там хрен"? Не, так далеко мы не уедем. Так мы утратим профессионалов (будут в шарашках сидеть), развалим все производственные связи. А ведь нам ещё на Венеру лететь, а только потом в Рай. 74

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), максим сураев, елена серова, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, александр самокутяев, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт)