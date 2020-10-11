https://ria.ru/20201011/korrespondent-1579292447.html

Корреспондента РИА Новости отпустили из отделения милиции в Минске

Корреспондента РИА Новости Сергея Попова и фотокорреспондента агентства Sputnik Беларусь Виктора Толочко, задержанных в ходе освещения несанкционированной акции РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T16:43

2020-10-11T16:43

2020-10-11T16:47

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 11 окт – РИА Новости.</strong> Корреспондента РИА Новости Сергея Попова и фотокорреспондента агентства Sputnik <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> Виктора Толочко, задержанных в ходе освещения несанкционированной акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, отпустили из отделения милиции.Он был задержан в воскресенье в центре Минска возле гостиницы "Планета". У корреспондента РИА Новости есть временная аккредитация <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> нового образца.По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), в различных городах Белоруссии в воскресенье задержаны более 20 сотрудников белорусских и иностранных СМИ, в том числе российских, которые работали на акциях протеста. В том числе был задержан фотокорреспондент агентства Sputnik Беларусь Виктор Толочко, о чем редакция сообщила в своем Telegram-канале.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

Владимир Лушников 26 журналистов задержали, а сколько не задержали?! Прибавьте сюда всевозможных блогеров итд. Митинги проводят "журналисты" и они их же и освещают!!! Хороший бизнес))) 10

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минск

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Кадры задержания митингующих в Минске Задержания начались в центре Минска, где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию 2020-10-11T16:43 true PT0M10S

В центр Минска прибывает военная техника и водометы Усиление в центре Минска, где в воскресенье запланирована очередная акция оппозиции. Колонна армейских грузовиков прибыла на улицу Интернациональная, которая находится с задней стороны дворца Республики. Из автомобилей выходят люди в военной форме с автоматами Калашникова. Другая колонна спецтехники, включая водомёты, проехала по проспекту Независимости из области в сторону центра. 2020-10-11T16:43 true PT0M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире