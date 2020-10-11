https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579261779.html

В России впервые выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявили 13 634 новых случая COVID-19 — уже третий день подряд показатель выше майского пика заболеваемости, сообщает оперативный штаб РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T11:52

2020-10-11T11:52

2020-10-11T16:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579255371_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c3e6eb27d3208cdafe36814a95b43d1b.jpg

<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 13 634 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> — уже третий день подряд показатель выше майского пика заболеваемости, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.При этом 3587 человек (26,3 процента) болеют без симптомов. Накануне в России отмечалось 12 846 случаев, а днем ранее — 12 126, тогда как пик 11 мая составлял 11 656 случаев. Темпы прироста за сутки выросли до 1,1 процента.Умерли за минувшие сутки 149 человек, выписались из больниц 4240.Новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах, больше всего их в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 4501 (днем ранее было 4105). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> выявили 528 инфицированных, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 419, в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> — 272, Нижегородской — 262, Архангельской — 246, Свердловской — 209, Воронежской — 203. Минимальные показатели отмечены на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>, где за сутки заболел один человек, в Ненецком автономном округе, где их трое, и в Чечне, где заразились семь человек.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 1 298 718 человек. Умерли за все время 22 597 пациентов, вылечились — 1 020 442.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается 36,7 миллиона инфицированных, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США: 7,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Испания, Аргентина, Перу, Мексика и ЮАР. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201011/ogranicheniya-1579259603.html

Стас Титов Границы при этом не закрывают. Удивительно. Тащат из Турции дополнительно всякую грязь. 138

Juri BERG Надо закрывать границы и вводить строгий карантин. Другими способами остановить эпидемию и смерть людей не получится ! 131

72

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество