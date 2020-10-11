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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579261779.html
В России впервые выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России выявили 13 634 новых случая COVID-19 — уже третий день подряд показатель выше майского пика заболеваемости, сообщает оперативный штаб РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T11:52
2020-10-11T16:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 13 634 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> — уже третий день подряд показатель выше майского пика заболеваемости, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.При этом 3587 человек (26,3 процента) болеют без симптомов. Накануне в России отмечалось 12 846 случаев, а днем ранее — 12 126, тогда как пик 11 мая составлял 11 656 случаев. Темпы прироста за сутки выросли до 1,1 процента.Умерли за минувшие сутки 149 человек, выписались из больниц 4240.Новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах, больше всего их в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 4501 (днем ранее было 4105). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> выявили 528 инфицированных, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 419, в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> — 272, Нижегородской — 262, Архангельской — 246, Свердловской — 209, Воронежской — 203. Минимальные показатели отмечены на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>, где за сутки заболел один человек, в Ненецком автономном округе, где их трое, и в Чечне, где заразились семь человек.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 1 298 718 человек. Умерли за все время 22 597 пациентов, вылечились — 1 020 442.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается 36,7 миллиона инфицированных, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США: 7,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Испания, Аргентина, Перу, Мексика и ЮАР. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201011/ogranicheniya-1579259603.html
Границы при этом не закрывают. Удивительно. Тащат из Турции дополнительно всякую грязь.
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Надо закрывать границы и вводить строгий карантин. Другими способами остановить эпидемию и смерть людей не получится !
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россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество

В России впервые выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки

11:52 11.10.2020 (обновлено: 16:15 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52
Медицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 13 634 новых случая COVID-19 — уже третий день подряд показатель выше майского пика заболеваемости, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
При этом 3587 человек (26,3 процента) болеют без симптомов.
Накануне в России отмечалось 12 846 случаев, а днем ранее — 12 126, тогда как пик 11 мая составлял 11 656 случаев. Темпы прироста за сутки выросли до 1,1 процента.
Умерли за минувшие сутки 149 человек, выписались из больниц 4240.
Люди в масках - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 11:45Распространение нового коронавируса
Вирусолог назвал три условия для снятия ограничений из-за коронавируса
Новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4501 (днем ранее было 4105). В Санкт-Петербурге выявили 528 инфицированных, в Подмосковье — 419, в Ростовской области — 272, Нижегородской — 262, Архангельской — 246, Свердловской — 209, Воронежской — 203. Минимальные показатели отмечены на Чукотке, где за сутки заболел один человек, в Ненецком автономном округе, где их трое, и в Чечне, где заразились семь человек.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 1 298 718 человек. Умерли за все время 22 597 пациентов, вылечились — 1 020 442.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 36,7 миллиона инфицированных, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США: 7,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Испания, Аргентина, Перу, Мексика и ЮАР.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
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