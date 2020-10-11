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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579240412.html
Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу тратой денег
Тесты на антитела к коронавирусу — пустая трата денег, такое мнение выразил в интервью "Комсомольской правде" специалист по особо опасным инфекциям Владислав... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T07:04
2020-10-11T08:27
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Тесты на антитела к коронавирусу — пустая трата денег, такое мнение выразил в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольской правде"</a> специалист по особо опасным инфекциям <a href="http://ria.ru/person_vladislav-zhemchugov/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Жемчугов</a>.Он пояснил, что речь идет о сдаче теста на антитела в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей.По словам эксперта, наличие защитных белков в крови не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим. Кроме того, до сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от COVID-19.Согласно двум новым исследованиям ученых-иммунологов из США и Канады, антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек переболел COVID-19 с явно выраженными симптомами.В ответ на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, иммунная система человека вырабатывает белки, называемые антителами. В зависимости от того, как долго остаются в крови переболевшего антитела длительного действия IgG, зависит его защита от повторного заражения.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.В России прирост заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 846 человек. Всего в России зафиксировали более 1,2 миллиона больных COVID-19, свыше миллиона выздоровели. Около 22 тысяч пациентов скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201011/profilaktika-1579236024.html
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235849.html
Определение рнк вируса, наличие антител, это все пустое ни о чем не говорит, нужно остерегаться сквозняков и переохлаждения! В основном переохлаждением и выдают за коронавирус!, такими темпами и пандемия ни когда не закончится!!! Реклама коронавирус продолжается!! Переболел Трамп, заболел Чубайс,! Осталось заболеть Путину и фракции единой России, Даже мишустин уже переболел...
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Мужчин и женщин в Москве нужно вообще проверить на наличие инфекционных заболеваний, в следствии такого перенаселения жителями теплых стран. У здравоохранения здесь много вопросов. А потом оказывается, что люди болеют и болеют продолжительное время совсем не подозревая об этом. Вы хоть по сторонам то посмотрите кто во круг вас! Некоторые приехали из таких мест, что вообще не знают, что такое медицина, писать и читать не умеют.
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу тратой денег

07:04 11.10.2020 (обновлено: 08:27 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тесты на антитела к коронавирусу — пустая трата денег, такое мнение выразил в интервью "Комсомольской правде" специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Он пояснил, что речь идет о сдаче теста на антитела в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей.
"Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности", — заявил Жемчугов.
По словам эксперта, наличие защитных белков в крови не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим. Кроме того, до сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от COVID-19.
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Согласно двум новым исследованиям ученых-иммунологов из США и Канады, антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек переболел COVID-19 с явно выраженными симптомами.
В ответ на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, иммунная система человека вырабатывает белки, называемые антителами. В зависимости от того, как долго остаются в крови переболевшего антитела длительного действия IgG, зависит его защита от повторного заражения.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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