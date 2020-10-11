https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579240412.html

Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу тратой денег

Тесты на антитела к коронавирусу — пустая трата денег, такое мнение выразил в интервью "Комсомольской правде" специалист по особо опасным инфекциям Владислав... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T07:04

2020-10-11T07:04

2020-10-11T08:27

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Тесты на антитела к коронавирусу — пустая трата денег, такое мнение выразил в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольской правде"</a> специалист по особо опасным инфекциям <a href="http://ria.ru/person_vladislav-zhemchugov/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Жемчугов</a>.Он пояснил, что речь идет о сдаче теста на антитела в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей.По словам эксперта, наличие защитных белков в крови не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим. Кроме того, до сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от COVID-19.Согласно двум новым исследованиям ученых-иммунологов из США и Канады, антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек переболел COVID-19 с явно выраженными симптомами.В ответ на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, иммунная система человека вырабатывает белки, называемые антителами. В зависимости от того, как долго остаются в крови переболевшего антитела длительного действия IgG, зависит его защита от повторного заражения.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.В России прирост заболевших COVID-19 второй день подряд превышает пиковый показатель мая. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 12 846 человек. Всего в России зафиксировали более 1,2 миллиона больных COVID-19, свыше миллиона выздоровели. Около 22 тысяч пациентов скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201011/profilaktika-1579236024.html

https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235849.html

Владимир Храмов Определение рнк вируса, наличие антител, это все пустое ни о чем не говорит, нужно остерегаться сквозняков и переохлаждения! В основном переохлаждением и выдают за коронавирус!, такими темпами и пандемия ни когда не закончится!!! Реклама коронавирус продолжается!! Переболел Трамп, заболел Чубайс,! Осталось заболеть Путину и фракции единой России, Даже мишустин уже переболел... 31

Dima j Мужчин и женщин в Москве нужно вообще проверить на наличие инфекционных заболеваний, в следствии такого перенаселения жителями теплых стран. У здравоохранения здесь много вопросов. А потом оказывается, что люди болеют и болеют продолжительное время совсем не подозревая об этом. Вы хоть по сторонам то посмотрите кто во круг вас! Некоторые приехали из таких мест, что вообще не знают, что такое медицина, писать и читать не умеют. 21

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия