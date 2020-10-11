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Переболевший COVID-19 Трамп больше не заразен
Президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19, больше не заразен, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T04:05
2020-10-11T04:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, переболевший <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, больше не заразен, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли.По словам врача, на то, что президент США более не заразен, указывает отсутствие температуры "намного больше 24 часов", "улучшение ряда симптомов", а также ряд "продвинутых диагностических тестов".Конли не пояснил, что значит выражение "без температуры намного больше 24 часов". По ранее излагавшейся версии, у главы Белого дома температура была лишь один день более недели назад.О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно на прошлой неделе, а в понедельник его уже выписали из больницы после трех дней госпитализации. Накануне президент США заявил, что сдал повторный тест на COVID-19: по его словам, вируса либо почти нет, либо его организм полностью излечился. При этом Трамп сообщил, что во время болезни чувствовал себя уставшим и слабым.Во всем мире, по подсчетам <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,05 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank">Университета Джонса Хопкинса</a>, — Соединенные Штаты Америки, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Переболевший COVID-19 Трамп больше не заразен

04:05 11.10.2020 (обновлено: 04:37 11.10.2020)
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида
Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© REUTERS / Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19, больше не заразен, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли.

"Президент подходит под критерии (медицинского регулятора) CDC для прекращения изоляции. Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает, по принятым стандартам, что больше он не представляет для других риска передачи (вируса)", - говорится в меморандуме Конли, который распространил Белый дом.

По словам врача, на то, что президент США более не заразен, указывает отсутствие температуры "намного больше 24 часов", "улучшение ряда симптомов", а также ряд "продвинутых диагностических тестов".
Конли не пояснил, что значит выражение "без температуры намного больше 24 часов". По ранее излагавшейся версии, у главы Белого дома температура была лишь один день более недели назад.
О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно на прошлой неделе, а в понедельник его уже выписали из больницы после трех дней госпитализации. Накануне президент США заявил, что сдал повторный тест на COVID-19: по его словам, вируса либо почти нет, либо его организм полностью излечился. При этом Трамп сообщил, что во время болезни чувствовал себя уставшим и слабым.
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,05 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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