https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579238512.html

Переболевший COVID-19 Трамп больше не заразен

Президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19, больше не заразен, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T04:05

2020-10-11T04:05

2020-10-11T04:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, переболевший <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, больше не заразен, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли.По словам врача, на то, что президент США более не заразен, указывает отсутствие температуры "намного больше 24 часов", "улучшение ряда симптомов", а также ряд "продвинутых диагностических тестов".Конли не пояснил, что значит выражение "без температуры намного больше 24 часов". По ранее излагавшейся версии, у главы Белого дома температура была лишь один день более недели назад.О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно на прошлой неделе, а в понедельник его уже выписали из больницы после трех дней госпитализации. Накануне президент США заявил, что сдал повторный тест на COVID-19: по его словам, вируса либо почти нет, либо его организм полностью излечился. При этом Трамп сообщил, что во время болезни чувствовал себя уставшим и слабым.Во всем мире, по подсчетам <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, как минимум 1,05 миллиона из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank">Университета Джонса Хопкинса</a>, — Соединенные Штаты Америки, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире