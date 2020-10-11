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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html
В Британии выявили три новых возможных симптома коронавируса
Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T01:05
2020-10-11T08:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
елена малышева
воз
великобритания
индия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a> со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.Отмечается, что они не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> (NHS) по симптомам COVID-19 с целью не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирования.Сейчас в стране тремя официально признанными признаками заболевания считаются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.Странные симптомыРанее портал Medicalxpress со ссылкой на доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт сообщил, что переболевшие COVID-19 сигнализируют о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков.В частности, пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем. Необычные симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы.По словам Ламберт, подобные проявления не стоит списывать на последствия перенесенного стресса, а следует тщательно изучить.При каких симптомах нельзя лечиться домаТелеведущая и доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> ранее назвала симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома.По ее словам, заболевший должен внимательно следить за такими показателями, как температура и кислород в крови. В частности, срочной медицинской помощи требует температура выше 38,3 градуса, которая не контролируется препаратами. Также, по ее словам, бить тревогу стоит, если оксиметр показывает насыщение кислородом менее 94 процентов.Также Малышева посоветовала обращать внимание на затруднение дыхания."Если одышка мешает говорить, появляется в покое или при легкой нагрузке, это повод обратиться к врачу", — подчеркнула специалист.Пандемия COVID-19<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">Всемирная организация здравоохранения</a> 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По последним данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19.Наибольший прирост зарегистрирован в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> (73 272) и в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (54 232). За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579149329.html
https://ria.ru/20201009/onischenko-1579059072.html
Британцы, вы меня разочаровали, а как же "новичок"? Такой удобный симптом и заодно сразу понятно, кто виноват...
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3
великобритания
индия
сша
РИА Новости
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коронавирус covid-19, елена малышева, воз, великобритания, индия, сша, в мире

В Британии выявили три новых возможных симптома коронавируса

01:05 11.10.2020 (обновлено: 08:40 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.
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Вчера, 10:41Распространение нового коронавируса
Бессимптомно переболевшие COVID-19 рассказали о странных ощущениях
Отмечается, что они не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по симптомам COVID-19 с целью не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирования.
Сейчас в стране тремя официально признанными признаками заболевания считаются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.

Странные симптомы

Ранее портал Medicalxpress со ссылкой на доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт сообщил, что переболевшие COVID-19 сигнализируют о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков.
В частности, пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем. Необычные симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы.
По словам Ламберт, подобные проявления не стоит списывать на последствия перенесенного стресса, а следует тщательно изучить.

При каких симптомах нельзя лечиться дома

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ранее назвала симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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По ее словам, заболевший должен внимательно следить за такими показателями, как температура и кислород в крови. В частности, срочной медицинской помощи требует температура выше 38,3 градуса, которая не контролируется препаратами. Также, по ее словам, бить тревогу стоит, если оксиметр показывает насыщение кислородом менее 94 процентов.
Также Малышева посоветовала обращать внимание на затруднение дыхания.
"Если одышка мешает говорить, появляется в покое или при легкой нагрузке, это повод обратиться к врачу", — подчеркнула специалист.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19.
Наибольший прирост зарегистрирован в Индии (73 272) и в США (54 232). За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Елена МалышеваВОЗВеликобританияИндияСШАВ мире
 
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