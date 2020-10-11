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Шоубиз
https://ria.ru/20201011/kherli-1579257664.html
Внешность 55-летней актрисы на фото в купальнике поразила поклонников
Британская актриса и модель Элизабет Херли удивила поклонников своей внешностью на фото в Instagram. РИА Новости, 11.10.2020
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шоубиз
мальдивы
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Британская актриса и модель Элизабет Херли удивила поклонников своей внешностью на фото в <a href="https://www.instagram.com/elizabethhurley1/" target="_blank">Instagram. </a>На размещенном снимке 55-летняя звезда позирует в слитном бирюзовом купальнике с глубоким декольте. В подписи к фотографии, которая набрала более 120 тыс. лайков, Херли сообщила, что она была сделана на Мальдивах как раз перед началом карантина. Фолловеры поразились тем, насколько молодо и хорошо выглядит актриса. Елизабет Херли известна ролями в фильмах "Ослепленный желаниями", "Остин Пуэрс", "Мой любимый марсианин" и "Мошенники".
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60
мальдивы, в мире

Внешность 55-летней актрисы на фото в купальнике поразила поклонников

11:14 11.10.2020
 
© РИА Новости / Юрий Чичков / Перейти в фотобанкОткрытие 60-го кинофестиваля в Каннах
Открытие 60-го кинофестиваля в Каннах - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Юрий Чичков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Британская актриса и модель Элизабет Херли удивила поклонников своей внешностью на фото в Instagram.
На размещенном снимке 55-летняя звезда позирует в слитном бирюзовом купальнике с глубоким декольте. В подписи к фотографии, которая набрала более 120 тыс. лайков, Херли сообщила, что она была сделана на Мальдивах как раз перед началом карантина.
Фолловеры поразились тем, насколько молодо и хорошо выглядит актриса.
“Красота вне времени!”, “Невероятная красавица с очень обаятельной улыбкой”, “Не могу поверить насколько молодо вы выглядите, каждый раз, когда вижу Вас, открываю рот от удивления”, “Вы уверены, что вам не 35?”, “Самая красивая женщина на земле”, “Богиня”, - написали они.
Елизабет Херли известна ролями в фильмах "Ослепленный желаниями", "Остин Пуэрс", "Мой любимый марсианин" и "Мошенники".
 
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