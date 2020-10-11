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Внешность 55-летней актрисы на фото в купальнике поразила поклонников
Британская актриса и модель Элизабет Херли удивила поклонников своей внешностью на фото в Instagram. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T11:14
2020-10-11T11:14
2020-10-11T11:14
шоубиз
мальдивы
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. </strong>Британская актриса и модель Элизабет Херли удивила поклонников своей внешностью на фото в <a href="https://www.instagram.com/elizabethhurley1/" target="_blank">Instagram. </a>На размещенном снимке 55-летняя звезда позирует в слитном бирюзовом купальнике с глубоким декольте. В подписи к фотографии, которая набрала более 120 тыс. лайков, Херли сообщила, что она была сделана на Мальдивах как раз перед началом карантина. Фолловеры поразились тем, насколько молодо и хорошо выглядит актриса. Елизабет Херли известна ролями в фильмах "Ослепленный желаниями", "Остин Пуэрс", "Мой любимый марсианин" и "Мошенники".
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мальдивы, в мире