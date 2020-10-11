https://ria.ru/20201011/karta-1579237008.html

Определены верные признаки необходимости замены сим-карты

В случае падения качества связи или исчерпания лимита контактов на смартфоне следует заменить sim-карту, аналогичным образом следует поступить, если она не... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T02:23

2020-10-11T02:23

2020-10-11T06:34

ано "цифровые платформы"

арсений щельцин

мобильный телефон

технологии

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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.</strong> В случае падения качества связи или исчерпания лимита контактов на смартфоне следует заменить sim-карту, аналогичным образом следует поступить, если она не поддерживает связь поколения 4g, объяснил в интервью <u><a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201011/832127347.html">агентству "Прайм"</a></u> гендиректор <u><a href="http://ria.ru/organization_ano-tsifrovye-platformy/">АНО "Цифровые платформы</a></u>" <u><a href="http://ria.ru/person_arseniy-scheltsin/">Арсений Щельцин</a></u>.Эксперт напомнил, что некоторые абоненты при ухудшении связи в первую очередь стремятся поменять смартфон. Однако, вероятнее всего, следует поменять sim-карту, причем при этом не нужно менять телефонный номер или тариф.Щельцин также посоветовал в любом случае обновлять sim-карты пару раз в год и не отказываться от ее замены при приобретении нового смартфона. Он пояснил, что форматы карты - microSIM, miniSIM или nanoSIM подбираются под конкретный гаджет.

Nikki_5519 Забавно. По большому счёту сим карта это всего лиши ключ к номеру, идентификатор абонента и как дополнительная опция справочник номеров просто флэшка. 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "цифровые платформы", арсений щельцин, мобильный телефон, технологии