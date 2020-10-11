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Определены верные признаки необходимости замены сим-карты
В случае падения качества связи или исчерпания лимита контактов на смартфоне следует заменить sim-карту, аналогичным образом следует поступить, если она не... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T02:23
2020-10-11T06:34
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.</strong> В случае падения качества связи или исчерпания лимита контактов на смартфоне следует заменить sim-карту, аналогичным образом следует поступить, если она не поддерживает связь поколения 4g, объяснил в интервью <u><a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201011/832127347.html">агентству "Прайм"</a></u> гендиректор <u><a href="http://ria.ru/organization_ano-tsifrovye-platformy/">АНО "Цифровые платформы</a></u>" <u><a href="http://ria.ru/person_arseniy-scheltsin/">Арсений Щельцин</a></u>.Эксперт напомнил, что некоторые абоненты при ухудшении связи в первую очередь стремятся поменять смартфон. Однако, вероятнее всего, следует поменять sim-карту, причем при этом не нужно менять телефонный номер или тариф.Щельцин также посоветовал в любом случае обновлять sim-карты пару раз в год и не отказываться от ее замены при приобретении нового смартфона. Он пояснил, что форматы карты - microSIM, miniSIM или nanoSIM подбираются под конкретный гаджет.
Забавно. По большому счёту сим карта это всего лиши ключ к номеру, идентификатор абонента и как дополнительная опция справочник номеров просто флэшка.
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РИА Новости
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ано "цифровые платформы", арсений щельцин, мобильный телефон, технологии

Определены верные признаки необходимости замены сим-карты

02:23 11.10.2020 (обновлено: 06:34 11.10.2020)
 
© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Fotolia / Łukasz Szczepański
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В случае падения качества связи или исчерпания лимита контактов на смартфоне следует заменить sim-карту, аналогичным образом следует поступить, если она не поддерживает связь поколения 4g, объяснил в интервью агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Эксперт напомнил, что некоторые абоненты при ухудшении связи в первую очередь стремятся поменять смартфон. Однако, вероятнее всего, следует поменять sim-карту, причем при этом не нужно менять телефонный номер или тариф.
Щельцин также посоветовал в любом случае обновлять sim-карты пару раз в год и не отказываться от ее замены при приобретении нового смартфона. Он пояснил, что форматы карты - microSIM, miniSIM или nanoSIM подбираются под конкретный гаджет.
 
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АНО "Цифровые платформы"Арсений ЩельцинМобильный телефонТехнологии
 
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