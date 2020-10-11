https://ria.ru/20201011/karabakh-1579287040.html

В Совфеде не видят перспектив идеи НКР о создании центра по антитеррору

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что в нынешней ситуации у призыва парламента Нагорного Карабаха к России,... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T15:47

2020-10-11T15:47

2020-10-11T15:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

одкб

андрей климов

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a> считает, что в нынешней ситуации у призыва парламента Нагорного Карабаха к России, Армении и Ирану создать антитеррористический центр нет перспектив.Национальное собрание (парламент) непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвало Армению, Россию и Иран создать совместный антитеррористический центр для выявления проникших в регион международных террористов, говорится в заявлении законодательного органа.По словам сенатора, призывать сейчас другие страны входить на территорию Нагорного Карабаха "более чем неверно". "Мы слышали, что в Нагорный Карабах проникают террористические элементы, но как парламентарии непризнанной республики предлагают нам с этими элементами бороться? Такие механизмы существуют в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, но территория Нагорного Карабаха к ней не относится, а если это территория <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, то как Россия или Иран будут осуществлять борьбу с международными террористами там?" - сказал Климов.Он отметил, что сейчас усилия российской дипломатии направлены на нахождение консенсуса между Баку и Ереваном. "Наша задача - не блоки на быструю руку мастерить, а найти консенсус между Азербайджаном и Арменией", - сказал сенатор.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201011/peregovory-1579280093.html

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579261926.html

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нагорно-карабахская республика

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, одкб, андрей климов, нагорно-карабахская республика, сша, в мире