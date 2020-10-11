Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579287040.html
В Совфеде не видят перспектив идеи НКР о создании центра по антитеррору
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что в нынешней ситуации у призыва парламента Нагорного Карабаха к России,... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T15:47
2020-10-11T15:47
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
одкб
андрей климов
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_0:81:3080:1814_1400x0_80_0_0_1fd56cc8a34afc15f7e33fe1c374ad87.jpg
<strong>МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.</strong> Зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a> считает, что в нынешней ситуации у призыва парламента Нагорного Карабаха к России, Армении и Ирану создать антитеррористический центр нет перспектив.Национальное собрание (парламент) непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвало Армению, Россию и Иран создать совместный антитеррористический центр для выявления проникших в регион международных террористов, говорится в заявлении законодательного органа.По словам сенатора, призывать сейчас другие страны входить на территорию Нагорного Карабаха "более чем неверно". "Мы слышали, что в Нагорный Карабах проникают террористические элементы, но как парламентарии непризнанной республики предлагают нам с этими элементами бороться? Такие механизмы существуют в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, но территория Нагорного Карабаха к ней не относится, а если это территория <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, то как Россия или Иран будут осуществлять борьбу с международными террористами там?" - сказал Климов.Он отметил, что сейчас усилия российской дипломатии направлены на нахождение консенсуса между Баку и Ереваном. "Наша задача - не блоки на быструю руку мастерить, а найти консенсус между Азербайджаном и Арменией", - сказал сенатор.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201011/peregovory-1579280093.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579261926.html
16
нагорно-карабахская республика
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_118:0:2849:2048_1400x0_80_0_0_d4c66cd9f662610806052d52fcbdfda9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, одкб, андрей климов, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

В Совфеде не видят перспектив идеи НКР о создании центра по антитеррору

15:47 11.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что в нынешней ситуации у призыва парламента Нагорного Карабаха к России, Армении и Ирану создать антитеррористический центр нет перспектив.
Национальное собрание (парламент) непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвало Армению, Россию и Иран создать совместный антитеррористический центр для выявления проникших в регион международных террористов, говорится в заявлении законодательного органа.
Кадры из Степанакерта: масштаб разрушений - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 14:41Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении заявили об отсутствии альтернативы переговорам по Карабаху
"Я, честно говоря, в сложившейся ситуации никакой обозримой перспективы для реализации этой инициативы не вижу. Эта идея в практическом плане, мягко говоря, не очень политически и технически проработана", - сказал Климов РИА Новости.
По словам сенатора, призывать сейчас другие страны входить на территорию Нагорного Карабаха "более чем неверно". "Мы слышали, что в Нагорный Карабах проникают террористические элементы, но как парламентарии непризнанной республики предлагают нам с этими элементами бороться? Такие механизмы существуют в рамках ОДКБ, но территория Нагорного Карабаха к ней не относится, а если это территория Азербайджана, то как Россия или Иран будут осуществлять борьбу с международными террористами там?" - сказал Климов.
Он отметил, что сейчас усилия российской дипломатии направлены на нахождение консенсуса между Баку и Ереваном. "Наша задача - не блоки на быструю руку мастерить, а найти консенсус между Азербайджаном и Арменией", - сказал сенатор.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 11:52Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обсудить16
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕОДКБАндрей КлимовНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
01:07Вильфанд сообщил о продолжении бархатного сезона на южных морях России
00:54Эксперт ожидает расширения санкций ЕС против Белоруссии
00:40В Гидрометцентре сообщили о "чуде" в европейской части России
00:36Космонавты пожаловались на рост температуры в российском модуле МКС
00:30В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке
00:22Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
00:18Стало известно, кто может купить больше всего дизтоплива на зарплату
00:12Работодатели в Москве будут передавать сведения о сотрудниках на удаленке
23:43Попова рассказала, кому подойдет вакцина "Вектора" от коронавируса
23:29Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
23:17В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии
23:14Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов
23:10Экс-президент Киргизии сравнил протесты в Бишкеке и Минске
23:05В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
22:53Баку обвинил Ереван в обстреле военных, собиравших тела погибших
22:49Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
22:48Соседи рассказали о женщине, полгода державшей дочь в шкафу
22:29В Карабахе заявили о новых взрывах в Степанакерте
22:12В Армении рассказали, почему не состоялся обмен пленными в Карабахе
Лента новостейМолния