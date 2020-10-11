В Совфеде не видят перспектив идеи НКР о создании центра по антитеррору
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что в нынешней ситуации у призыва парламента Нагорного Карабаха к России, Армении и Ирану создать антитеррористический центр нет перспектив.
Национальное собрание (парламент) непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвало Армению, Россию и Иран создать совместный антитеррористический центр для выявления проникших в регион международных террористов, говорится в заявлении законодательного органа.
"Я, честно говоря, в сложившейся ситуации никакой обозримой перспективы для реализации этой инициативы не вижу. Эта идея в практическом плане, мягко говоря, не очень политически и технически проработана", - сказал Климов РИА Новости.
По словам сенатора, призывать сейчас другие страны входить на территорию Нагорного Карабаха "более чем неверно". "Мы слышали, что в Нагорный Карабах проникают террористические элементы, но как парламентарии непризнанной республики предлагают нам с этими элементами бороться? Такие механизмы существуют в рамках ОДКБ, но территория Нагорного Карабаха к ней не относится, а если это территория Азербайджана, то как Россия или Иран будут осуществлять борьбу с международными террористами там?" - сказал Климов.
Он отметил, что сейчас усилия российской дипломатии направлены на нахождение консенсуса между Баку и Ереваном. "Наша задача - не блоки на быструю руку мастерить, а найти консенсус между Азербайджаном и Арменией", - сказал сенатор.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе