Баку заявил об обстреле Ереваном городов и сел вдали от зоны боев
© Sputnik / Арам НерсесянДома в Степанакерте, поврежденные в результате обстрелов
© Sputnik / Арам Нерсесян
БАКУ, 11 окт – РИА Новости. ВС Армении продолжают подвергать ракетному и артиллерийскому обстрелу города и села Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий, заявляет минобороны Азербайджана.
"Армянские вооруженные силы, не соблюдая режим гуманитарного перемирия, продолжают подвергать ракетному и артиллерийскому обстрелу города и села Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий. 10 и 11 октября в разное время оккупационные войска обстреляли города Гянджа и Мингячевир, а также села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов. В результате обстрелов имеются многочисленные потери среди мирного населения, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб", - заявляет пресс-служба минобороны Азербайджана, добавив, что "ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на политическом и военном руководстве Армении".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе