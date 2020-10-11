https://ria.ru/20201011/karabakh-1579257792.html

В Степанакерте заявили, что ночью при обстреле пострадал частный дом

Частный дом пострадал при ночном обстреле Степанакерта, сообщили РИА Новости в информационном центре "Арцах". РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T11:15

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2020-10-11T16:05

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 11 окт - РИА Новости.</strong> Частный дом пострадал при ночном обстреле <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>, сообщили РИА Новости в информационном центре "Арцах".Накануне вступил в силу режим прекращения огня, однако обстрелы продолжились.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из Степанакерта: масштаб разрушений Съемочная группа @SputnikArmenia показала, что происходит в Степанакерте 2020-10-11T11:15 true PT0M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире