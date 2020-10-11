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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579252456.html
Глава НКР назвал Израиль ответственным за геноцид в Карабахе
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что власти Израиля, поставляющие наступательное вооружение Азербайджану "несут... РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T10:08
2020-10-11T10:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Араик Арутюнян заявил, что власти <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>, поставляющие наступательное вооружение <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a> "несут ответственность за геноцид в Карабахе".Так Арутюнян в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, что израильское руководство утверждает, что не знало об использовании поставляемых в Азербайджан беспилотников не в оборонительных, а наступательных целях и атаках против гражданского населения.По его словам, шаги израильского руководства доказывают, что "в мире ради денег попираются человеческие и божественные ценности". "Не только власти Израиля, но и других стран все обо всем знают и продолжают поставки оружия Азербайджану", - сказал Арутюнян.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579135463.html
От части прав.
56
С таким успехом можно и Россию обвинить из за АК, по участию во всех конфликтах
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Глава НКР назвал Израиль ответственным за геноцид в Карабахе

10:08 11.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что власти Израиля, поставляющие наступательное вооружение Азербайджану "несут ответственность за геноцид в Карабахе".
Так Арутюнян в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, что израильское руководство утверждает, что не знало об использовании поставляемых в Азербайджан беспилотников не в оборонительных, а наступательных целях и атаках против гражданского населения.
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"Во время апрельской войны (эскалации конфликта 2016 года - ред.) власти Израиля не только знали, что поставляемое Азербайджану вооружение используется не в оборонительных, а наступательных целях, их применяли прибывшие из Израиля специалисты. Поэтому эти заявления - насмешка над людьми. Конечно знают и продолжают поставлять (вооружение - ред.). И за этот геноцид ответственны также и власти Израиля, который сам пережил геноцид", - сказал Арутюнян.
По его словам, шаги израильского руководства доказывают, что "в мире ради денег попираются человеческие и божественные ценности". "Не только власти Израиля, но и других стран все обо всем знают и продолжают поставки оружия Азербайджану", - сказал Арутюнян.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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