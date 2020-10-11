Глава НКР назвал Израиль ответственным за геноцид в Карабахе
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ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что власти Израиля, поставляющие наступательное вооружение Азербайджану "несут ответственность за геноцид в Карабахе".
Так Арутюнян в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, что израильское руководство утверждает, что не знало об использовании поставляемых в Азербайджан беспилотников не в оборонительных, а наступательных целях и атаках против гражданского населения.
"Во время апрельской войны (эскалации конфликта 2016 года - ред.) власти Израиля не только знали, что поставляемое Азербайджану вооружение используется не в оборонительных, а наступательных целях, их применяли прибывшие из Израиля специалисты. Поэтому эти заявления - насмешка над людьми. Конечно знают и продолжают поставлять (вооружение - ред.). И за этот геноцид ответственны также и власти Израиля, который сам пережил геноцид", - сказал Арутюнян.
По его словам, шаги израильского руководства доказывают, что "в мире ради денег попираются человеческие и божественные ценности". "Не только власти Израиля, но и других стран все обо всем знают и продолжают поставки оружия Азербайджану", - сказал Арутюнян.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе