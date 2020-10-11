https://ria.ru/20201011/karabakh-1579252456.html

Глава НКР назвал Израиль ответственным за геноцид в Карабахе

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что власти Израиля, поставляющие наступательное вооружение Азербайджану "несут... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T10:08

2020-10-11T10:08

2020-10-11T10:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Араик Арутюнян заявил, что власти <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>, поставляющие наступательное вооружение <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a> "несут ответственность за геноцид в Карабахе".Так Арутюнян в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, что израильское руководство утверждает, что не знало об использовании поставляемых в Азербайджан беспилотников не в оборонительных, а наступательных целях и атаках против гражданского населения.По его словам, шаги израильского руководства доказывают, что "в мире ради денег попираются человеческие и божественные ценности". "Не только власти Израиля, но и других стран все обо всем знают и продолжают поставки оружия Азербайджану", - сказал Арутюнян.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579135463.html

Илья Носов От части прав. 56

Ирэн Мирная С таким успехом можно и Россию обвинить из за АК, по участию во всех конфликтах 29

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире