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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579248574.html
Глава НКР обвинил Азербайджан в политике геноцида
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обвинили власти Азербайджана в "политике геноцида". РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T09:30
2020-10-11T09:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
никол пашинян
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> обвинили власти <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в "политике геноцида".По словам Арутюняна, наносятся удары по гражданским объектам и инфраструктуре РСЗО "Смерч", "Полонез", "Касирга", беспилотниками. "Попираются общечеловеческие ценности, идет уничтожение мирного населения и после этого они ожидают, что Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) согласится с их требованиями. Этого не будет. Арцах пользуется правом на самооборону, и Арцах не будет часть Азербайджана", - сказал Арутюнян.Ранее премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что проблему Нагорного Карабаха невозможно решить с помощью насилия. По его словам, Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха в случае аналогичной готовности со стороны Азербайджана. Президент Армении Армен Саркисян считает, что остановить огонь в Карабахе можно только после "выхода из игры" Турции. Турция не раз заявляла, что не участвует в конфликте в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/karabakh-1579179153.html
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нагорно-карабахская республика
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араик арутюнян, никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Глава НКР обвинил Азербайджан в политике геноцида

09:30 11.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДома в Степанакерте, разрушенные после обстрела
Дома в Степанакерте, разрушенные после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обвинили власти Азербайджана в "политике геноцида".
"Азербайджан проводит политику геноцида против народа, который борется за свою свободу с 1988 года. Азербайджану помогают Турция и международный терроризм. Международный терроризм проникает в регион", - сказал Арутюнян.
Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 14:52
Конфликт не закончен. Эксперт прокомментировал перемирие в Карабахе
По словам Арутюняна, наносятся удары по гражданским объектам и инфраструктуре РСЗО "Смерч", "Полонез", "Касирга", беспилотниками. "Попираются общечеловеческие ценности, идет уничтожение мирного населения и после этого они ожидают, что Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) согласится с их требованиями. Этого не будет. Арцах пользуется правом на самооборону, и Арцах не будет часть Азербайджана", - сказал Арутюнян.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что проблему Нагорного Карабаха невозможно решить с помощью насилия. По его словам, Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха в случае аналогичной готовности со стороны Азербайджана. Президент Армении Армен Саркисян считает, что остановить огонь в Карабахе можно только после "выхода из игры" Турции. Турция не раз заявляла, что не участвует в конфликте в Карабахе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянНикол ПашинянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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