Глава НКР обвинил Азербайджан в политике геноцида
ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обвинили власти Азербайджана в "политике геноцида".
"Азербайджан проводит политику геноцида против народа, который борется за свою свободу с 1988 года. Азербайджану помогают Турция и международный терроризм. Международный терроризм проникает в регион", - сказал Арутюнян.
По словам Арутюняна, наносятся удары по гражданским объектам и инфраструктуре РСЗО "Смерч", "Полонез", "Касирга", беспилотниками. "Попираются общечеловеческие ценности, идет уничтожение мирного населения и после этого они ожидают, что Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) согласится с их требованиями. Этого не будет. Арцах пользуется правом на самооборону, и Арцах не будет часть Азербайджана", - сказал Арутюнян.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что проблему Нагорного Карабаха невозможно решить с помощью насилия. По его словам, Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха в случае аналогичной готовности со стороны Азербайджана. Президент Армении Армен Саркисян считает, что остановить огонь в Карабахе можно только после "выхода из игры" Турции. Турция не раз заявляла, что не участвует в конфликте в Карабахе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.