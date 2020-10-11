https://ria.ru/20201011/karabakh-1579248574.html

Глава НКР обвинил Азербайджан в политике геноцида

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обвинили власти Азербайджана в "политике геноцида". РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T09:30

2020-10-11T09:30

2020-10-11T09:30

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

никол пашинян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> обвинили власти <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в "политике геноцида".По словам Арутюняна, наносятся удары по гражданским объектам и инфраструктуре РСЗО "Смерч", "Полонез", "Касирга", беспилотниками. "Попираются общечеловеческие ценности, идет уничтожение мирного населения и после этого они ожидают, что Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) согласится с их требованиями. Этого не будет. Арцах пользуется правом на самооборону, и Арцах не будет часть Азербайджана", - сказал Арутюнян.Ранее премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что проблему Нагорного Карабаха невозможно решить с помощью насилия. По его словам, Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха в случае аналогичной готовности со стороны Азербайджана. Президент Армении Армен Саркисян считает, что остановить огонь в Карабахе можно только после "выхода из игры" Турции. Турция не раз заявляла, что не участвует в конфликте в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/karabakh-1579179153.html

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нагорно-карабахская республика

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире